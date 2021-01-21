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    Ключевой матч между «Сан-Паулу» и «Интернасьоналом»?

    «Сан-Паулу» — «Интернасьонал». Прогноз (к. 4.20) и ставки на чемпионат Бразилии 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Интернасьонал»
    «Интернасьонал» может подвинуть «Сан-Паулу» с первого места
    «Сан-Паулу» встретится на своем поле с «Интернасьоналом» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 21 января, начало — в 03:30 мск. «Сан-Паулу» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    Несмотря на последние неудачи, «Сан-Паулу» продолжает возглавлять турнирную таблицу бразильского чемпионата.

    Беспроигрышная серия команды составляет три матча. В прошлом туре «Сан-Паулу» сыграл вничью с «Атлетико Паранаэнсе», а перед этим уступил «РБ Брагантино» и «Сантосу».

    Спад случился очень невовремя, как раз перед решающим отрезком сезона. Тем более, конкуренты находятся на расстоянии вытянутой руки.

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    При этом стоит отметить, что в текущем сезоне «Сан-Паулу» лишь один раз проигрывал на своем поле — как раз в недавнем матче против «Сантоса».

    «Интернасьонал»

    Тем временем «Интернасьонал» находится на втором месте — это главный конкурент «Сан-Паулу» в борьбе за чемпионский титул.

    И как раз «Интернасьонал» сейчас на ходу. Победная серия гостей составляет шесть матчей, в которых команда пропустила всего лишь четыре мяча.

    К слову, как и «Сан-Паулу», в среднем за матч «Интернасьонал» пропускает меньше одного мяча.

    В прошлом туре «Интернасьонал» слегка расслабился, получив два мяча от «Форталезы», но в ответ соперник получил в два раза больше. Так что все под контролем.

    В восьми предыдущих матчах на выезде «Интернасьонал» потерпел только два поражения.

    Прогноз и ставка

    На «Сан-Паулу» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Интернасьонала» — за 3.98.

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    Вряд ли в этой игре решится судьба чемпионского титула, но в случае победы одна из команд получит важнейшее преимущество, в том числе психологическое.

    Другой вопрос, а есть ли здесь смысл ставить на исход. Ответ очевиден — затея абсолютно бессмысленная.

    Поэтому выбираем ставку на голы — обе команды забьют во втором тайме за 4.20. Выбор достаточно неожиданный, но логичный. Основная жара начнется как раз после перерыва.

    Соответственно, не надо забывать про обычную ставку на обе забьют — 2.06. Или же общий тотал матча больше 2,0 за 1.76.

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