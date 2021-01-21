«Сан-Паулу» — «Интернасьонал». Прогноз (к. 4.20) и ставки на чемпионат Бразилии 21 января 2021 года

«Сан-Паулу»
Несмотря на последние неудачи, «Сан-Паулу» продолжает возглавлять турнирную таблицу бразильского чемпионата.
Беспроигрышная серия команды составляет три матча. В прошлом туре «Сан-Паулу» сыграл вничью с «Атлетико Паранаэнсе», а перед этим уступил «РБ Брагантино» и «Сантосу».
Спад случился очень невовремя, как раз перед решающим отрезком сезона. Тем более, конкуренты находятся на расстоянии вытянутой руки.
При этом стоит отметить, что в текущем сезоне «Сан-Паулу» лишь один раз проигрывал на своем поле — как раз в недавнем матче против «Сантоса».
«Интернасьонал»
Тем временем «Интернасьонал» находится на втором месте — это главный конкурент «Сан-Паулу» в борьбе за чемпионский титул.
И как раз «Интернасьонал» сейчас на ходу. Победная серия гостей составляет шесть матчей, в которых команда пропустила всего лишь четыре мяча.
К слову, как и «Сан-Паулу», в среднем за матч «Интернасьонал» пропускает меньше одного мяча.
В прошлом туре «Интернасьонал» слегка расслабился, получив два мяча от «Форталезы», но в ответ соперник получил в два раза больше. Так что все под контролем.
В восьми предыдущих матчах на выезде «Интернасьонал» потерпел только два поражения.
Прогноз и ставка
На «Сан-Паулу» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Интернасьонала» — за 3.98.
Вряд ли в этой игре решится судьба чемпионского титула, но в случае победы одна из команд получит важнейшее преимущество, в том числе психологическое.
Другой вопрос, а есть ли здесь смысл ставить на исход. Ответ очевиден — затея абсолютно бессмысленная.
Поэтому выбираем ставку на голы — обе команды забьют во втором тайме за 4.20. Выбор достаточно неожиданный, но логичный. Основная жара начнется как раз после перерыва.
Соответственно, не надо забывать про обычную ставку на обе забьют — 2.06. Или же общий тотал матча больше 2,0 за 1.76.