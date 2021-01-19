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    Останется ли «Вольфсбург» на шестом месте?

    «Майнц» — «Вольфсбург». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Вольфсбург»
    «Вольфсбург» не выиграл три тура кряду
    «Майнц» встретится на своем поле с «Вольфсбургом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 19 января, начало — в 22:30 мск. «Майнц» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Майнц»

    «Майнц» в нынешнем сезоне — один из главных аутсайдеров. В 16 встречах команда набрала только семь очков, и, без сомнений, видится главным кандидатом на вылет из элиты.

    К этому все шло давно. И нынешний сезон в этом плане выглядит показательным. Имея не самые плохие показатели в атаке и обороне, очки «Майнц» добывает с заметной натугой.

    В позапрошлом матче Бундеслиги команда вновь уступила. Дома «Майнц» проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:2, что стало третьим поражением кряду в чемпионате.

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    И это если не учитывать еще и обидный вылет в серии пенальти в Кубке Германии от «Бохума». Серия неудач прервалась ничьей на выезде против «Боруссии» Дортмунд (1:1).

    «Вольфсбург»

    «Волки» до сих пор преследуют цель занять место в зоне еврокубков. У них это получается, поскольку за 16 туров они набрали 26 очков и занимают шестое место.

    «Вольфсбург» одержал шесть побед в этом сезоне. Последняя из них была четыре тура назад, когда команда победила со счетом 1:0 «Штутгарт». За пять матчей чемпионата коллектив одержал одну победу.

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    • Справедливости ради отметим, что сейчас у хозяев непростой календарь. Они встретились с «Айнтрахтом» (2:1), а затем играли с «Баварией» (1:2).

    В прошлых двух турах было поражение от «Боруссии» Д (0:2), ничья с «Унионом» (2:2), а также мирный исход против «РБ Лейпцига» (2:2) дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Вольфсбург» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,10.

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