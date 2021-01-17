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    В Остраве забьет не все?

    «Баник» Острава — «Спарта» Прага. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.95 на матч чемпионата Чехии 17 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Спарта
    Прогноз и ставки на «Баник» Острава — «Спарта» Прага
    Боржек Дочкал
    В 15-м туре чемпионата Чехии по футболу «Баник» в Остраве сыграет с пражской «Спартой». Игра пройдет 17 января, начало — в 20:30 по мск. «Баник» Острава — «Спарта» Прага: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Баник» Острава

    На зимний перерыв «Баник» ушел на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Чехии. В 12 матчах коллектив набрал 21 очко, но от топ-4 отстает всего на балл при двух играх в запасе.

    Пока за всю турнирную дистанцию клуб из Остравы добивался шести победных результатов, а также по три раза играл вничью и проигрывал, забил в этих встречах 18 очков, а пропустил на восемь меньше.

    «Бело-синие» сильно провели поединки с октября по середину декабря, выиграв пять встреч при одном мировом исходе. При подготовке к возобновлению первенства они провели два спарринга с коллективами из низших лиг Чехии, где раз выиграли и раз уступили.

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    На своем поле в текущем первенстве «Баник» проиграл только лидирующей «Славии» (0:1), в четырех других играх по два раза побеждал и играл вничью.

    «Спарта» Прага

    «Спарта» первую часть чешского первенства завершила на третьей строке в турнирной таблице, набрав в 13 играх 28 очков и отставая от лидера на семь пунктов.

    Коллектив из Праги в текущем первенстве на данный момент добился девяти победных результатов, один раз сыграл вничью и потерпел три фиаско, разница мячей в этих играх составляет 29:18.

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    • Завершали 2020 год «красные» 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой добились двух викторий и раз поделили очки с оппонентом. В межсезонье они провели три спарринга, добившись в них двух выигрышей над второлиговым клубом (2:0 и 6:0) и уступили «Ческе-Будеевице» — 0:1.

    Гостевые поединки «Спарта» в этом чемпионате Чехии проводит сильно, выиграв пять матчей при одном поражении, забила 16 мячей, а пропустила в два раза меньше.

    В прошлом сезоне в Остраве эти клубы сыграли вничью 0:0, а в Праге выиграла «Спарта» — 3:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спарты» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Баника» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.34.

    Только в одном из пяти последних очных противостояний забивали обе команды. Поэтому вполне возможно ждать и от данной игры, что хотя бы один клуб не сможет отличится.

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