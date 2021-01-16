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    Забьют ли команды на двоих пару голов?

    «Райо Вальекано» — «Эльче». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.77 на матч Кубка Испании 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Эльче»
    Игрок «Райо Вальекано»
    16 января в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Эльче» в рамках 1/16 финала Кубка Короля. Встреча начнется в 14:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 16 Января 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 14:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 3.20
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» уже убрал со своего пути два соперника в этом кубковом турнире. Оба раза «пчелам» противостояли клубы из низов, которых они одолели в гостях 3:2 ОТ и 3:1.

    На данный момент у «великанов» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период они пять встреч выиграли и один поединок завершили мировым исходом.

    Свою последнюю игру мадридцы провели 6 января, где как раз в Кубке Испании переиграли на выезде «Харо Депортиво» (3:1), представляющий третью лиги, перед этим они дома обыграли 2:1 «Алькоркон» в рамках Сегунды.

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    Во втором по силе дивизионе Испании «Райо Вальекано» находится сейчас на пятом месте, но от зоны прямого повышения команда отстает аж на восемь очков.

    «Эльче»

    «Эльче» тоже преодолел уже два этапа в текущем розыгрыше Кубка Короля, где расправился с командами из низших дивизионов, выиграв 1:0 и 2:1 в гостях.

    «Зелено-полосатые» за последние два с половиной месяцы выигрывали только в кубковых турнирах, а в Примере они не могут выиграть на протяжении 11 встреч подряд.

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    • Так в этот неудачный период коллектив пять раз был поверженным и шесть раз делил очки с оппонентами. Непосредственной перед этой игрой он уступил в родных стенах «Хетафе» со счетом 1:3.

    По итогам 16 сыгранных матчей элитного испанского дивизиона «Эльче» с 16 очками идет в зоне вылета, на 18 месте. От безопасной строки клуб отстает на два очка при двух поединках в запасе.

    В прошлом сезоне эти команды играли в рамках Сегунды. И тогда в Мадриде победил «Эльче» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.28, победа «Эльче» — 3.20, ничья — 3.30.

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    Проход: «Райо Вальекано» — 1.70; «Эльче» — 2.20.

    В последнее время очные противостояния этих клубов проходят более-менее результативно. Считаем, что и на этот раз команды на двоих забью минимум два гола. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0.

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