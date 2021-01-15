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    Вернется ли «Спортинг» на победный путь?

    «Спортинг» Лиссабон — «Риу Аве». Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол 15 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» Лиссабон — «Риу Аве»
    «Спортинг» — лидер первенства
    В матче 15 тура португальской Примейра-лиги «Спортинг» Лиссабон встретится с «Риу Аве» на стадионе «Жозе Алваладе». Игра назначена на 15 января 21:30 по московскому времени. «Спортинг» Лиссабон — «Риу Аве»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спортинг» Лиссабон

    «Спортинг» является лидером текущего чемпионата Португалии. Команда выиграла в первенстве 11 игр при двух ничьих и опережает дуэт преследователей на четыре балла.

    До предыдущей встречи «львы» подходят с серией из шести викторий, где был пропущен всего лишь один гол. Так, в последнем поединке этой серии они в гостях переиграли «Насьонал» (2:0) в первенстве страны.

    Два из этих шести матчей пришлись на Кубок Португалии и Кубок Лиги, где были повержены «Пасуш де Феррейра» (3:0) и «Мафра» (3:0).

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    Но в предыдущем поединке клуб потерпел поражение от «Маритиму» (0:2) и тем самым прекратил выступления в кубке страны.

    «Риу Аве»

    «Риу Аве» пребывает на 10 месте в турнирной таблице. 14 очков — показатель не самый выдающийся, тем более, гандикап от зоны вылета весьма скромный — только три очка.

    Атака — главная проблема команды. Всего шесть голов в 13 матчах — явно недостаточно, причем оборона, в целом, не уж и плоха — 15 пропущенных мячей.

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    • До прошлого тура коллектив потерпел три поражения кряду. Но в предыдущем поединке чемпионата он разгромил «Портимоненсе» (3:0).

    И все же, к новому туру клуб подходит после еще одной неудачи. В Кубке Португалии он потерпел домашнее поражение от «Эшторила» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 4,00.

    Наши прогноз и ставка — «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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