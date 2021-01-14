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    Земляки Труффальдино украсят второй тайм голами

    «Аталанта» — «Кальяри». Прогноз и ставка (к. 1.59) на Кубок Италии 14 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Кальяри»
    Луис Мюриэль
    «Аталанта» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 14 января, начало — в 23:15 мск. «Аталанта» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 14 Января 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:15 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.24
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 10.70
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    «Аталанта» давно снискала славу команды, любящей и умеющей атаковать. Вот и в минувшем туре Серии А бергамаски на выезде деклассировали «Беневенто» (1:4).

    Вообще, команда Джанпьеро Гасперини верна себе. Парни из Бергамо спуску не дают никому, абсолютно невзирая на имена и громкие лозунги.

    Вот и в Кубке Италии команда наверняка не собирается действовать как-то иначе. Цель на текущий раунд очевидна — победа в каждом матче, и уж естественно, проход сардинского барьера.

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    Даже при малейшей ротации состава «Аталанта» — явный фаворит этого противостояния. Да и статистика последних дуэлей с «Кальяри» — явно в пользу команды Гасперини (4 победы при одном поражении в последних 5 матчах).

    «Кальяри»

    «Кальяри» в минувшем туре Серии А на выезде уступил «Фиорентине». Пока что ситуация у команды не самая благоприятная — совсем рядом зона вылета.

    В последних четырех матчах сардинцы неизменно проигрывали. И конца этому кризиса не видно даже в самую мощную подзорную трубу.

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    • «Кальяри» не выигрывает с конца ноября. Причем та виктория как раз пришлась на Кубок Италии: «Верона» была обыграна со счетом 2:1.

    Разумеется, гости отдадут все силы, дабы сотворить сенсацию на родине Труффальдино. Вот только вряд ли команда сможет продержаться дольше, чем до второго тайма.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аталанта» за 1.25, на ничью за 6.65, а на «Кальяри» — за 10.50

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    Хозяева будут верными своей атакующей доктрине, так что уж во втором тайме точно соорудят парочку мячей.

    «Кальяри» намеревается дать бой сильному оппоненту, но силы уж больно неравны.

    Сардинцы наверняка упрутся, и хозяевам придется поднажать после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.59

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