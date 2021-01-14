«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз и ставка (к. 1.59) на Кубок Италии 14 января 2021 года

«Аталанта»
«Аталанта» давно снискала славу команды, любящей и умеющей атаковать. Вот и в минувшем туре Серии А бергамаски на выезде деклассировали «Беневенто» (1:4).
Вообще, команда Джанпьеро Гасперини верна себе. Парни из Бергамо спуску не дают никому, абсолютно невзирая на имена и громкие лозунги.
Вот и в Кубке Италии команда наверняка не собирается действовать как-то иначе. Цель на текущий раунд очевидна — победа в каждом матче, и уж естественно, проход сардинского барьера.
Даже при малейшей ротации состава «Аталанта» — явный фаворит этого противостояния. Да и статистика последних дуэлей с «Кальяри» — явно в пользу команды Гасперини (4 победы при одном поражении в последних 5 матчах).
«Кальяри»
«Кальяри» в минувшем туре Серии А на выезде уступил «Фиорентине». Пока что ситуация у команды не самая благоприятная — совсем рядом зона вылета.
В последних четырех матчах сардинцы неизменно проигрывали. И конца этому кризиса не видно даже в самую мощную подзорную трубу.
«Кальяри» не выигрывает с конца ноября. Причем та виктория как раз пришлась на Кубок Италии: «Верона» была обыграна со счетом 2:1.
Разумеется, гости отдадут все силы, дабы сотворить сенсацию на родине Труффальдино. Вот только вряд ли команда сможет продержаться дольше, чем до второго тайма.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Аталанта» за 1.25, на ничью за 6.65, а на «Кальяри» — за 10.50
Хозяева будут верными своей атакующей доктрине, так что уж во втором тайме точно соорудят парочку мячей.
«Кальяри» намеревается дать бой сильному оппоненту, но силы уж больно неравны.
Сардинцы наверняка упрутся, и хозяевам придется поднажать после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.59