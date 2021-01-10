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    «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.89 на матч Примеры 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Валенсия»
    Урош Рачич
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 января, начало — в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 10 Января 2021 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.45
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    В минувшем туре «Вальядолид» на выезде минимально переиграл «Хетафе». После того команда еще и прошла в следующий раунд Кубка Испании, в овертайме одолев «Марбелью» (2:3).

    Правда, несмотря на последние успехи, «Вальядолид» не отдалился от опасной зоны. Гандикап от опасного 18 места измеряется лишь двумя очками.

    Проблема команды номер один — откровенно слабое нападение. В 17 поединках игроки клуба сумели наколотить только 16 мячей — меньше гола за матч!

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    В этом матче хозяевам не поможет ряд важных исполнителей. В лазарете оказались Андре Маркос, Рауль Гарсия, Фабиан Орельяна, Хоакин Фернандес и Саиди Янко — добрая половина состава!

    «Валенсия»

    Левантийцы пока никак не могут выбраться из кризиса. А как еще иначе можно назвать текущее 17 место (прямо над пропастью)?!

    16 очков команда набрала в 17 встречах, и потенциально вообще пребывает в зоне вылета, ведь «Эльче» и «Осасуна» имеют игры в запасе. Впрочем, вся борьба за выживание еще впереди…

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  • 24/12/2020

    • Вообще же, против «Вальядолида» «Валенсия» играет довольно удачно. В 5 последних матчах на счету команда две виктории при трех паритетах.

    В кадровом плане у гостей без неприятностей не обошлось. Не вовремя травмировался Кевин Гамейро, давненько в лазарете находятся защитник Габриэль и голкипер Яспер Силлессен.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вальядолид» за 2.48, на ничью за 3.28, а на «Валенсию» — за 3.08

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    Хозяева, разумеется, постараются воспользоваться не лучшей формой соперника.

    «Валенсия» со стабильностью не дружит, однако наверняка будет искать счастье в атаке.

    Силы соперников ныне примерно равны, к тому же каталонцы и те, и другие не лучшим образом обороняются. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.89

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