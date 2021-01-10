«Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.89 на матч Примеры 10 января 2021 года

«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 10 января, начало — в 23:00 мск. «Вальядолид» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

В минувшем туре «Вальядолид» на выезде минимально переиграл «Хетафе». После того команда еще и прошла в следующий раунд Кубка Испании, в овертайме одолев «Марбелью» (2:3).

Правда, несмотря на последние успехи, «Вальядолид» не отдалился от опасной зоны. Гандикап от опасного 18 места измеряется лишь двумя очками.

Проблема команды номер один — откровенно слабое нападение. В 17 поединках игроки клуба сумели наколотить только 16 мячей — меньше гола за матч!

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В этом матче хозяевам не поможет ряд важных исполнителей. В лазарете оказались Андре Маркос, Рауль Гарсия, Фабиан Орельяна, Хоакин Фернандес и Саиди Янко — добрая половина состава!

«Валенсия»

Левантийцы пока никак не могут выбраться из кризиса. А как еще иначе можно назвать текущее 17 место (прямо над пропастью)?!

16 очков команда набрала в 17 встречах, и потенциально вообще пребывает в зоне вылета, ведь «Эльче» и «Осасуна» имеют игры в запасе. Впрочем, вся борьба за выживание еще впереди…

Вообще же, против «Вальядолида» «Валенсия» играет довольно удачно. В 5 последних матчах на счету команда две виктории при трех паритетах.

В кадровом плане у гостей без неприятностей не обошлось. Не вовремя травмировался Кевин Гамейро, давненько в лазарете находятся защитник Габриэль и голкипер Яспер Силлессен.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вальядолид» за 2.48, на ничью за 3.28, а на «Валенсию» — за 3.08

Хозяева, разумеется, постараются воспользоваться не лучшей формой соперника.

«Валенсия» со стабильностью не дружит, однако наверняка будет искать счастье в атаке.

Силы соперников ныне примерно равны, к тому же каталонцы и те, и другие не лучшим образом обороняются. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.89