«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на Кубок Англии 9 января 2021 года

«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 9 января, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» вылетел от земляков из «Манчестер Сити» из Кубка Английской лиги (0:2). При этом до того команда Оле Гуннара Сульшера в АПЛ переиграла «Астон Виллу» (2:1).

«МЮ», в кои-то веки, реально борется за чемпионский титул. Причем по потерянным очкам команда как раз лидирует, опережая «Ливерпуль».

При этом никто не отбрасывает и цель выиграть Кубок Англии. Тем более, команда у Сульшера смотрится довольно мощно.

Все прогнозы на АПЛ

Вот и в матче с представителем Чемпионшип манкунианцы будут выступать в ранге явного фаворита. Причем даже без оглядки на возможную ротацию состава.

«Уотфорд»

«Уотфорд» борется за возвращение в АПЛ. В минувшем туре Чемпионшип «шершни» обидным образом уступили «Суонси» (2:1).

При этом команда занимает 6 место, что дает возможность попытать счастье в плей-офф. Впрочем, «Уотфорд» вполне способен оказаться среди пары прямо выходящих в элиту клубов.

Наверняка выезд в Манчестер станет для клуба событием. Все-таки имеется шанс сотворить сенсацию, но для этого нужно очень сильно постараться.

Диспозиция у гостей беспроигрышная. Проиграют — камень в огород команды не полетит, выиграют — попадут в ранг героев.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.33, на ничью за 5.35, а на «Уотфорд» — за 9.00.

«Манчестер Юнайтед» наверняка не будет отсиживаться в обороне, и попытается быстро склонить весы игры в свою пользу.

«Уотфорд» явно будет действовать вторым номером, пытаясь обнажить проблемы хозяев в обороне.

Манкунианцы постараются на деле продемонстрировать свое превосходство в классе. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.93 0