«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на Кубок Англии 9 января 2021 года

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» вылетел от земляков из «Манчестер Сити» из Кубка Английской лиги (0:2). При этом до того команда Оле Гуннара Сульшера в АПЛ переиграла «Астон Виллу» (2:1).
«МЮ», в кои-то веки, реально борется за чемпионский титул. Причем по потерянным очкам команда как раз лидирует, опережая «Ливерпуль».
При этом никто не отбрасывает и цель выиграть Кубок Англии. Тем более, команда у Сульшера смотрится довольно мощно.
Вот и в матче с представителем Чемпионшип манкунианцы будут выступать в ранге явного фаворита. Причем даже без оглядки на возможную ротацию состава.
«Уотфорд»
«Уотфорд» борется за возвращение в АПЛ. В минувшем туре Чемпионшип «шершни» обидным образом уступили «Суонси» (2:1).
При этом команда занимает 6 место, что дает возможность попытать счастье в плей-офф. Впрочем, «Уотфорд» вполне способен оказаться среди пары прямо выходящих в элиту клубов.
Наверняка выезд в Манчестер станет для клуба событием. Все-таки имеется шанс сотворить сенсацию, но для этого нужно очень сильно постараться.
Диспозиция у гостей беспроигрышная. Проиграют — камень в огород команды не полетит, выиграют — попадут в ранг героев.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.33, на ничью за 5.35, а на «Уотфорд» — за 9.00.
«Манчестер Юнайтед» наверняка не будет отсиживаться в обороне, и попытается быстро склонить весы игры в свою пользу.
«Уотфорд» явно будет действовать вторым номером, пытаясь обнажить проблемы хозяев в обороне.
Манкунианцы постараются на деле продемонстрировать свое превосходство в классе. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.93 0