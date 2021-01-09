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    «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.93 на Кубок Англии 9 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»
    Маркус Рэшфорд
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 9 января, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 09 Января 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 Уотфорд Уотфорд
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» вылетел от земляков из «Манчестер Сити» из Кубка Английской лиги (0:2). При этом до того команда Оле Гуннара Сульшера в АПЛ переиграла «Астон Виллу» (2:1).

    «МЮ», в кои-то веки, реально борется за чемпионский титул. Причем по потерянным очкам команда как раз лидирует, опережая «Ливерпуль».

    При этом никто не отбрасывает и цель выиграть Кубок Англии. Тем более, команда у Сульшера смотрится довольно мощно.

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    Вот и в матче с представителем Чемпионшип манкунианцы будут выступать в ранге явного фаворита. Причем даже без оглядки на возможную ротацию состава.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» борется за возвращение в АПЛ. В минувшем туре Чемпионшип «шершни» обидным образом уступили «Суонси» (2:1).

    При этом команда занимает 6 место, что дает возможность попытать счастье в плей-офф. Впрочем, «Уотфорд» вполне способен оказаться среди пары прямо выходящих в элиту клубов.

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    • Наверняка выезд в Манчестер станет для клуба событием. Все-таки имеется шанс сотворить сенсацию, но для этого нужно очень сильно постараться.

    Диспозиция у гостей беспроигрышная. Проиграют — камень в огород команды не полетит, выиграют — попадут в ранг героев.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.33, на ничью за 5.35, а на «Уотфорд» — за 9.00.

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    «Манчестер Юнайтед» наверняка не будет отсиживаться в обороне, и попытается быстро склонить весы игры в свою пользу.

    «Уотфорд» явно будет действовать вторым номером, пытаясь обнажить проблемы хозяев в обороне.

    Манкунианцы постараются на деле продемонстрировать свое превосходство в классе. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.93 0

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