«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.36) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 января 2021 года

«Сельта»
«Сельта» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 23 очка.
Команда из Виго одержала шесть побед, пять раз сыграла вничью и потерпела шесть поражений.
В своем последнем матче подопечные Эдуардо Коудета уступили «Реалу» (0:2), хотя перед этим имели в активе шестиматчевую серию без поражений.
Также отметим, что в январе «Сельта» вылетела из Кубка Испании, потерпев поражение от «Ибицы» (2:5) резервным составом.
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После травм у «небесных» восстанавливаются Серхио Альварес, Яго Аспас, Давид Хунка и Кевин Васкес.
«Вильярреал»
«Вильярреал» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 29 очками.
На счету «желтой субмарины» семь побед, восемь ничьих и всего два поражения в 17 сыгранных турах.
В январе команда Унаи Эмери обыграла «Леванте» (2:1) в Примере, реабилитировавшись за поражение от «Севильи» (0:2) перед Новым годом, а также прошла «Самору» (4:1) в 1/32 Кубка Испании.
Среди травмированных у «Вильярреала» значатся Висенте Иборра, Франсис Коклен, Марио Гаспар, Альберто Морено и Пако Алькасер.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Вильярреала» — 2.30, победа «Сельты» — 3.30, ничья — 3.40.
Исходя из турнирного положения, «желтая субмарина» действительно имеет больше шансов на успех, однако что-то нам подсказывает, что набрать три очка на «Балаидос» ей будет крайне сложно.
Почему? В последних восьми матчах команда Эмери одержала лишь две победы, да и то над командами из нижней части турнирной таблицы.
А вот «Сельта», невнятно стартовавшая в сезоне, в конце ноября набрала обороты и выиграла к концу 2020 года пять встреч из шести.
Да, в начале января «небесные» проиграли «Реалу», но это случилось в Мадриде, к тому же «Вильярреал» не стоит равнять со «сливочными». Наш прогноз и ставка — «победа "Сельты" с форой 0» за 2.36.
Еще один интересный вариант — «победа "Сельты" или 0:0, 0:1» за 1.67. Большого количества голов не ждем, а вот один мяч любой из команд может решить исход встречи. 0