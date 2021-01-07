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    «Понтеведра» — «Кадис». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.31 на матч Кубка Испании 7 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Понтеведра» — «Кадис»
    Футболист «Кадиса»
    В четверг, 7 января, «Понтеведра» на своем поле сыграет с «Кадисом» в рамках 1/32 финала Кубка Короля. Игра стартует в 21:00 по мск. Прогноз на «Понтеведра» — «Кадис».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 07 Января 2021 года
    Понтеведра
  • Испания. Кубок Дель Рей
    •  Понтеведра 21:00 Кадис Кадис
  • Испания. Кубок Дель Рей
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    «Понтеведра»

    «Понтеведра» в этом сезоне выступает в Сегунде Б — в третьем по силе дивизионе Испании. В одной из групп коллектив идет третьим в четырех очках от лидера.

    «Гранатовые» в этом сезоне провели девять игр в различных турнирах, в которых проиграли только раз, а также по четыре раза играли вничью и побеждали.

    Единственная неудача состоялась в последней проведенной игре чемпионата. Галисийский клуб потерпел выездное фиаско от середняка своей группы со счетом 0:3.

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    В текущем Кубке Короля «Понтеведра» смогла выбить клуб из Сегунды. На прошлой стадии дома была обыграна «Картахена» со счетом 2:1.

    «Кадис»

    «Кадис» этот сезон проводит в элите испанского футбола, где по итогам 17 туров идет в середине турнирки, но зону вылета опережает всего лишь на четыре пункта.

    В своей последней проведенной встрече «желто-синие» расписали выездную мировую с «Валенсией» (1:1). Тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей.

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    • Так в этот период была еще домашняя мировая с «Вальядолидом» (1:1), а также два фиаско от «Хетафе» (0:2) в родных стенах и от «Бетиса» (0:1) в гостях.

    В 1/64 финала Кубка Испании «Кадис» в гостях расправился с «Рибадумией» (2:0) из четвертого дивизиона.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кадиса» — 144, победа «Понтеведры» — 7.70, ничья — 4.32.

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    Проход: «Кадиса» — 1.17; «Понтеведры» — 4.70.

    «Понтеведра» уже успела убрать со своего пути превосходящий в классе коллектив. С «Кадисом» «гранатовые» вряд ли справятся, но гол вполне могут забить. Ставим в этой игре — обе забьют: да. 0

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