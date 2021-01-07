«Понтеведра» — «Кадис». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.31 на матч Кубка Испании 7 января 2021 года

«Понтеведра»
«Понтеведра» в этом сезоне выступает в Сегунде Б — в третьем по силе дивизионе Испании. В одной из групп коллектив идет третьим в четырех очках от лидера.
«Гранатовые» в этом сезоне провели девять игр в различных турнирах, в которых проиграли только раз, а также по четыре раза играли вничью и побеждали.
Единственная неудача состоялась в последней проведенной игре чемпионата. Галисийский клуб потерпел выездное фиаско от середняка своей группы со счетом 0:3.
В текущем Кубке Короля «Понтеведра» смогла выбить клуб из Сегунды. На прошлой стадии дома была обыграна «Картахена» со счетом 2:1.
«Кадис»
«Кадис» этот сезон проводит в элите испанского футбола, где по итогам 17 туров идет в середине турнирки, но зону вылета опережает всего лишь на четыре пункта.
В своей последней проведенной встрече «желто-синие» расписали выездную мировую с «Валенсией» (1:1). Тем самым они продлили свою безвыигрышную серию до трех матчей.
Так в этот период была еще домашняя мировая с «Вальядолидом» (1:1), а также два фиаско от «Хетафе» (0:2) в родных стенах и от «Бетиса» (0:1) в гостях.
В 1/64 финала Кубка Испании «Кадис» в гостях расправился с «Рибадумией» (2:0) из четвертого дивизиона.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Кадиса» — 144, победа «Понтеведры» — 7.70, ничья — 4.32.
Проход: «Кадиса» — 1.17; «Понтеведры» — 4.70.
«Понтеведра» уже успела убрать со своего пути превосходящий в классе коллектив. С «Кадисом» «гранатовые» вряд ли справятся, но гол вполне могут забить. Ставим в этой игре — обе забьют: да. 0