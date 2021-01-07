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    Продолжится ли победная серия «Спортинга»?

    «Насьонал» — «Спортинг». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.05 на чемпионат Португалии 7 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Насьонал» — «Спортинг»
    «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии
    «Насьонал» сыграет на своем поле с лиссабонским «Спортингом» в рамках 13-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 7 января, начало — в 21:30 мск. Прогноз на «Насьонал» — «Спортинг».

    «Насьонал»

    «Насьонал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Португалии после 11 поединков, имея на своем счету 13 очков.

    «Бело-черные» одержали три победы, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В первых трех из четырех предыдущих туров подопечные Луиша Фрейра уступили «Портимоненси» (0:1), «Санта Кларе» (1:3) и «Порту» (0:2).

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    Тем не менее, эта серия прервалась победой над «Тонделой» (2:0) дома. Также в декабре «Насьонал» вышел в 1/8 финала Кубка Португалии, обыграв «Лейшойнш» (3:1).

    «Спортинг»

    «Спортинг» с 32 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая ближайших преследователей «Порту» и «Бенфику» на четыре пункта.

    За всю турнирную дистанцию «Львы» еще не знали горечи поражений, выиграв в 10 встречах при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 28:8.

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    • После того, как в начале декабря лиссабонцы расписали выездную мировую с «Фамаликаном» (2:2), затем они только побеждали, выиграв пять игр, где две пришлись на поединки первенства.

    В этих матчах коллектив пропустил лишь раз, забив 10 мячей. В прошлом туре он переиграл на своем поле «Брагу» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — «Спортинг» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,05. 0

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