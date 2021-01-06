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    «Провансальцы» начнут новый год с победы?

    «Марсель» — «Монпелье». Прогноз с коэффициентом 2.15 на матч чемпионата Франции 6 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Монпелье»
    Флорьян Товен
    В среду, 6 января, в рамках 18-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем стадионе «Велодром» сыграет с «Монпелье». Поединок начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Монпелье».
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    Футбол. Франция. Лига 1 06 Января 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 23:00 Монпелье Монпелье
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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  • 3.60
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    «Марсель»

    «Марсель» перед этим туром находится на пятой строке в турнирной таблице чемпионата Франции, однако по потерянным очкам коллектив четвертый.

    После того, как 12 декабря «провансальцы» на своей арене обыграли «Монако» со счетом 2:1, затем они не могут победить, заработав всего лишь один пункт в трех проведенных играх первенства.

    Так в этот период «бело-голубые» расписали мировую на своей территории с «Реймсом» (1:1), а также потерпели выездные фиаско по 1:2 от «Ренна» и «Анже» в минувшем туре Лиги 1.

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    На «Велодроме» марсельский клуб потерпел пока только одно фиаско, еще он трижды выиграл и столько же раз делил очки с оппонентами, разница забитых и пропущенных составляет 11:8.

    «Монпелье»

    «Монпелье» с 27 набранными баллами идет на восьмом месте в турнирной таблице, однако проигрывает одно очко предстоящему противнику, правда, сыграв на две игры больше.

    «Паладины» за последние пять проведенных игр в рамках Лиги 1 удалось выиграть лишь раз, когда того же 12 декабря они в гостях переиграли со счетом 3:2 «Ланс».

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    • Еще в этом отрезке была мировая с «Брестом» (2:2) на выезде, а также три раза команда проиграла на своей территории: 1:3 ПСЖ, 0:2 «Мецу» и 2:3 «Лиллю».

    Гостевые встречи этого чемпионата в целом неплохо даются «Монпелье». Коллектив проиграл вне родных стен лишь раз, еще четырежды праздновал победы и три раза сыграл вничью, разница мячей — 13:9.

    В прошлом сезоне в Марселе эти коллективы сыграли вничью со счетом 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Монпелье» дают — 3.86, ничья оценена — в 3.42.

    После серии неудачных матчей «Марсель» будет настроен взять три очка в данной игре. Прогнозируем, что хозяева добудут викторию. Наша ставка — П1. 0

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