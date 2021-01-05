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    У «Хетафе» будут проблемы с результативностью?

    «Кордова» — «Хетафе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч Кубка Испании 5 января 2021 года

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    Во вторник, 5 января, в 1/32 финал Кубка Короля «Кордова» на своем поле сыграет с «Хетафе». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Кордова» — «Хетафе».

    «Кордова»

    «Кордова» уже успела преодолеть одну стадию текущего кубкового розыгрыша, переиграв на предыдущем этапе в родных стенах «Альбасете» со счетом 1:0.

    В текущем сезоне «халифы» выступают в Сегунде Б — третьем по силе дивизионе страны. В своей группе они после восьми туров идут на второй строке, отставая от лидера на три очка.

    За турнирную дистанцию чемпионата «зелено-белые» добыли четыре виктории, дважды сыграли вничью и два раза проиграли. Отметим, что на данный момент у них серия из трех викторий.

    «Хетафе»

    «Хетафе» также преодолел один этап Кубка Короля, где на без проблем разобрались на выезде с представителем четвертого дивизиона, выиграв всего 2:1.

    После того матча «городские» одолели в рамках Примеры в гостях 2:0 «Кадис», а потом они выиграть не могут. Так затем последовала мировая с «Сельтой» (1:1) в родных стенах.

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    • А последующие две игры «синие» проиграли, поочередно уступив минимально по 0:1 в Мадриде «Атлетико» и на своей территории «Вальядолиду» в своей последней проведенной встрече.

    После 16 сыгранных матчей первенства «Хетафе» находится на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков, опережая всего лишь на два балла зону вылета.

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    В 2018 году эти клубы играли в 1/16 финала Кубка Испании, и тогда дважды победил «Хетафе» — 5:1 и 2:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Хетафе» — 1.50, победа «Кардовы» — 5.40, ничья — 3.95.

    У «Хетафе» не все хорошо сейчас в завершающей стадии, и поэтому особо результативного поединка здесь ждать не приходится. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5. 0

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    «Кордова» — «Хетафе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.79 на матч Кубка Испании 5 января 2021 года. Прогноз на «Кордова» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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