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    «Матрасники» закрепятся на вершине

    «Алавес» — «Атлетико». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.61 на матч Примеры 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Атлетико»
    Луис Суарес
    «Алавес» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 18:15 мск. Прогноз на «Алавес» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2021 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 18:15 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 3.87
  • 2
  • 1.56
  • Ставка!
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    «Алавес»

    В минувшем туре «Алавес» на выезде расписал мировую с «Осасуной». Соперники обменялись точными выстрелами.

    При этом команда на текущий момент занимает скромное 13 место в турнирной таблице. 18 набранных очков — не так уж много даже для борьбы за выживание, ведь отрыв от опасной зоны составляет только 3 очка.

    Особое беспокойство вызывает атака «Алавеса» — лишь 14 мячей в 16 встречах. В свои ворота пропущено 18 мячей.

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    В этой встрече «Алавесу» не сможет помочь защитник Родриго Эли. Он пребывает в клубном лазарете, хотя очень не помешал бы в битве с одним из лидеров Примеры.

    «Атлетико»

    «Матрасники» избавились от Диего Косты. Впрочем, опытный форвард не играл столь значимой роли в атаке «Атлетико».

    С учетом Кубка Испании, победная серия мадридцев составляет уже 4 поединка. Последняя виктория была достигнута в матче с «Хетафе» (1:0).

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    • Вообще же, против «Алавеса» «матрасники» играют весьма успешно. В 5 последних матчах «Атлетико» добыл 4 виктории при одной ничьей.

    Из тех, кто не сможет помочь гостям в этой встрече, стоит выделить хавбека Эктора Эрреру. Зато неплохие обороты набрал блестящий Луис Суарес.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетико» за 1.61, на ничью за 4.01, а на «Алавес» — за 6.32.

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    Хозяева, разумеется, дадут бой одному из сильнейших клубов Испании, но вряд ли смогут претендовать даже на ничью.

    «Атлетико» сейчас возглавляет турнирную таблицу, и вряд ли упустит свой шанс укрепиться на вершине Примеры.

    Силы соперников явно не равны, к тому же мадридцы сейчас демонстрируют стабильность результатов. Наши прогноз и ставка — Победа «Атлетико» с коэффициентом 1.61 0

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