«Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.92 на матч чемпионата Испании 29 декабря 2020 года

Во вторник, 29 декабря, в рамках 16-го тура испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с «Вильярреалом». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Вильярреал».

«Севилья»

У «Севильи» на счету находится 23 очка после 13 проведенных игр. От четвертой позиции коллектив отстает на три пункта, однако имеет две встречи в запасе.

На данный момент у «нервионцев» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где четыре матча были выигрышными. Непосредственно в Примере за этот период они добыли два выигрыша и раз сыграли вничью.

По три очка севильцы заработали в поединках с «Хетафе» и «Валенсией» на выезде по 1:0, мировая состоялась в родных стенах против «Вальядолида» — 1:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

На «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» провела пока шесть встреч в текущем первенстве, где победила в половине из них, еще раз сыграла вничью и дважды была повержена, разница мячей — 7:5.

«Вильярреал»

«Вильярреал» с 26 зачетными пунктами идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на два балла от пятой позиции.

«Желтая субмарина» в текущем первенстве проиграла только раз, уступив еще в конце лета в гостях «Барселоне» со счетом 0:4. После этого она не терпит фиаско на протяжении 20 встреч с учетом всех турниров.

В своей последней проведенной игре Примеры «подводники» расписали домашнюю мировую с «Атлетиком» (1:1), а туром ранее одолели в Памплоне «Осасуну» — 3:1.

Вне родных стен «Вильярреал» в этом чемпионате дважды выиграл, четыре раза делил очки с оппонентами и один раз уступил, разница забитых и пропущенных мячей составляет 8:8.

В прошлом сезоне «нервионцы» дома потерпели поражение от «подводников» со счетом 1:2, а в Вильярреале была ничья — 2:2.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2.21, победа «Вильярреала» — 3.74, ничья — 3.36.

За последние шесть очных противостояний этих клубов в четырех случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и в данной встрече соперники смогут огорчить друг друга. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0