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    Ждем результативные действия обеих команд

    «Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.92 на матч чемпионата Испании 29 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Во вторник, 29 декабря, в рамках 16-го тура испанской Примеры «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» сыграет с «Вильярреалом». Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «Севилья» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Декабря 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 19:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Севилья»

    У «Севильи» на счету находится 23 очка после 13 проведенных игр. От четвертой позиции коллектив отстает на три пункта, однако имеет две встречи в запасе.

    На данный момент у «нервионцев» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где четыре матча были выигрышными. Непосредственно в Примере за этот период они добыли два выигрыша и раз сыграли вничью.

    По три очка севильцы заработали в поединках с «Хетафе» и «Валенсией» на выезде по 1:0, мировая состоялась в родных стенах против «Вальядолида» — 1:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» провела пока шесть встреч в текущем первенстве, где победила в половине из них, еще раз сыграла вничью и дважды была повержена, разница мячей — 7:5.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» с 26 зачетными пунктами идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Испании, оторвавшись на два балла от пятой позиции.

    «Желтая субмарина» в текущем первенстве проиграла только раз, уступив еще в конце лета в гостях «Барселоне» со счетом 0:4. После этого она не терпит фиаско на протяжении 20 встреч с учетом всех турниров.

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    • В своей последней проведенной игре Примеры «подводники» расписали домашнюю мировую с «Атлетиком» (1:1), а туром ранее одолели в Памплоне «Осасуну» — 3:1.

    Вне родных стен «Вильярреал» в этом чемпионате дважды выиграл, четыре раза делил очки с оппонентами и один раз уступил, разница забитых и пропущенных мячей составляет 8:8.

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    В прошлом сезоне «нервионцы» дома потерпели поражение от «подводников» со счетом 1:2, а в Вильярреале была ничья — 2:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2.21, победа «Вильярреала» — 3.74, ничья — 3.36.

    За последние шесть очных противостояний этих клубов в четырех случаях забивали оба коллектива. Прогнозируем, что и в данной встрече соперники смогут огорчить друг друга. Наша ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

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