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    Забьют ли «Леванте» и «Бетис» много голов?

    «Леванте» — «Бетис». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.83 на матч чемпионата Испании по футболу 29 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Бетис»
    Хосе Луис Моралес
    Во вторник, 29 декабря, «Леванте» на своем поле примет «Бетис» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начнется в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 29 Декабря 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:30 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.10
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    «Леванте»

    «Леванте» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 15 очков.

    «Лягушки» одержали три победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    В декабре команда Пако Лопеса обыграла «Хетафе» (3:0) и «Реал Сосьедад» (2:1), разошлась миром с «Уэской» (1:1) и уступила «Барселоне» (0:1). Также она вышла в 1/32 финала Кубка Испании, разгромив «Расинг Мурсию» (5:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После травм у «Леванте» восстанавливаются Шейк Дукуре, Хосе Кампанья и Серхио Постиго.

    «Бетис»

    «Бетис» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 19 набранными очками.

    На счету «зелено-белых» шесть побед, одна ничья и восемь поражений в 15 сыгранных турах.

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    • В текущем месяце подопечные Мануэля Пеллегрини выиграли у «Осасуны» (2:0) и «Кадиса» (1:0), поделили очки с «Вильярреалом» (1:1) и проиграли «Гранаде» (0:2). В 1/64 финала Кубка Испании они одолели «УКАМ Мурсию» (2:0).

    Среди травмированных у «Бетиса» значатся Марк Бартра, Виктор Камараса, Серхио Каналес, Вильям Карвалью и Сидней.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Леванте» — 2.38, победа «Бетиса» — 3.20, ничья — 3.30.

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    Исторически так сложилось, что встречи этих команд получаются результативными. В прошлом сезоне, например, на «Сьюдад де Валенсия» они забили шесть голов на двоих, а меньше двух мячей за игру они не забивали с апреля 2016 года.

    Учитывая данный факт, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5» за 1.83.

    Также рискнем поставить на хозяев, которые в последних встречах смотрелись достойно, в том числе и на фоне «Барселоны».

    «Бетис» тоже не стоит сбрасывать со счетов, но его, вероятно, подведут кадровые проблемы, особенно в обороне. 0

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