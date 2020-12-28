«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз с коэффициентом 1.68 на тоталы в АПЛ 28 декабря 2020 года

В рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» дома сыграет с «Манчестер Сити». Встреча, которая пройдет 28 декабря в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Сити».

«Эвертон»

На данный момент на счету «Эвертона» 26 набранных очков, с которыми команда находится на четвертой позиции в турнирной таблице АПЛ, проигрывая всего один балл второму месту.

«Ириски» выиграли три предыдущие матча, одолев в этот период на своей арене «Арсенал» (2:1) и «Челси» (1:0), а также на выезде «Лестер» (2:0).

Несколько же дней назад коллектив завершил выступление в Кубке английской лиги, уступив на своей территории «Манчестеру Юнайтед» со счетом 0:2.

Все прогнозы на футбол

Ливерпульский клуб в текущем сезоне провел 18 матчей в различных турнирах и только трижды не смог забить, а сохранил свои ворота на замке в четырех случаях. Средняя результативность матчей с участием «Эвертона» в этом сезоне составляет более трех мячей.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» находится в турнирной таблице на восьмом месте, отставая от первой строчки уже на восемь баллов.

«Горожане» не знают горечи поражения в последних пяти турах первенства клуб, сыграв в этот период три раза вничью при двух победных результатах. В минувшем туре они в гостях минимально переиграли «Саутгемптон» (1:0).

Накануне «Сити» в четвертьфинале Кубка английской лиги на выезде разгромил «Арсенал» со счетом 4:1, и пробился в полуфинал, где сыграет с «МЮ».

«Ман Сити» в текущем сезоне провел уже 22 поединка в различных турнирах. Средняя результативность поединков в участием команды из Манчестера находится на уровне 2,6 гола за игру.

В прошлом розыгрыше АПЛ «Ман Сити» дважды обыграл «Эвертон»: 2:1 дома и 3:1 в гостях. За последние девять очных встреч этих клубов менее двух голов забито не было.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ман Сити» — 1.60, победа «Эвертона» — 6.10, ничья — 4.70.

Большую часть своих матчей в текущем сезоне оба коллектива завершили на тотал больше 2,5. Ожидаем, что и в очном противостоянии отметка забитых голов будет три или выше. 0