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    Кто поднимется в топ-10 Чемпионшипа?

    «Барнсли» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставка с 2.80 коэффициентом на матч английского Чемпионшипа 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Хаддерсфилд»
    «Барнсли» идет на 13 месте
    В субботу, 26 декабря, в рамках 21-го тура английского Чемпионшипа «Барнсли» в родных стенах примет «Хаддерсфилдом». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Барнсли» — «Хаддерсфилд».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2020 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 18:00 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
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    «Барнсли»

    «Барнсли», с большим трудом избежавший вылета в прошлом сезоне, в текущем розыгрыше Чемпионшипа после 20 туров идет на 13 месте, имея в своей копилке 28 очков.

    После того как «шахтеры» 4 декабря в родных стенах потерпели разгромное фиаско от «Борнмута» (0:4), потом они побеждали в трех играх кряду, выиграв три встречи с одинаковым счетом по 2:1.

    Так в этот удачный период они на своей территории смогли положить на лопатки «Уикомб» и «Престон», а также в гостях переиграть «Шеффилд Уэнсдей».

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    Тем не менее, в прошлом поединке первенства команда потерпела поражение от «Суонси» (0:2) на выезде.

    «Хаддерсфилд»

    По итогам 20 туров «Хаддерсфилд» занимает 12 позицию, опережая соперника даже по разнице мячей, а благодаря большему числу забитых мячей.

    С конца октября до зимы команда одержала лишь две победы. При этом в четырех поединках она терпела поражения.

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    • После этого «Терьеры» выиграла в двух матчах кряду — у КПР (2:0) и «Шеффилд Уэнсдей» (2:0), но вслед за этим снова случилось поражение — от «Борнмута» (0:5).

    В предпоследнем туре они разошлись миром с «Ковентри Сити» (0:0), но прошлый матч Чемпионшипа завершили победой над «Уотфордом» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0

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