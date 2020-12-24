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    Сможет ли «Бока Хуниорс» продолжить путь в финал Кубка Либертадорес?

    «Бока Хуниорс» — «Расинг» Авельянеда. Прогноз (к. 3.50) и ставки на Кубок Либертадорес 24 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Расинг» Авельянеда
    «Бока Хуниорс»
    «Бока Хуниорс» встретится на своем поле с «Расингом» из Авельянеды в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Либертадорес. Матч пройдет 24 декабря в Буэнос-Айресе, начало — в 03:30 мск. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Расинг» Авельянеда.

    «Бока Хуниорс»

    Легендарный аргентинский клуб без особого труда преодолел групповой этап. В шести матчах «Бока» ни разу не проиграла и пропустила лишь один мяч.

    А вот в плей-офф уже все намного сложнее. В 1/8 финала «Бока Хуниорс» встречался с «Интернасьоналом». Аргентинцы выиграли в гостях 1:0 и с таким же счетом уступили на своем поле в ответном матче. Все решила серия пенальти, в которой повезло команде из Буэнос-Айреса.

    После паузы, которая затянулась в аргентинском футболе на полгода, «Бока Хуниорс» проиграл лишь в трех матчах. При этом в двух случаях команда Мигеля Руссо уступила на своем поле.

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    Также интересно, что «Бока» лишь однажды забила больше двух мячей. Матчи с участием этой команды крайне редко получаются результативными.

    «Расинг»

    Клуб из восточного пригорода Большого Буэнос-Айресе тоже не испытал проблем на групповом этапе. Более того, в шести матчах «Расинг» одержал пять побед.

    В 1/8 финала команда из Авельянеды прошла «Фламенго». Обе игры завершились вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Расинга».

    Любопытно, что после паузы «Расинг» крайне неудачно выступает на внутренней арене, успев проиграть уже в семи матчах. Это очень много, на самом деле.

    Но тут, по всей видимости, важно, что у «Расинга» особенный настрой на Кубок Либертадорес, поэтому сильно акцентировать внимание на остальных турнирах, наверное, нет смысла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в предстоящем матче предлагают поставить на «Боку» за 1.73, на ничью за 3.50, а на «Расинг» — за 5.40.

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    А вот на проход «Бока Хуниорс» в плей-офф кэф уже 2.53, посколько первая игра между этими командами завершилась в пользу «Расинга» со счетом 1:0. Пусть и не очень существенное, но у гостей все же есть преимущество. Хотя для Латинской Америки, где подобные матчи превращаются в войны, даже такая разница в счете может стать ключевой.

    Ну и стоит отметить, что «Бока» ни разу не побеждала «Расинг» в четырех предыдущих матчах.

    Ставка — проход «Расинга» за 1.52.

    Либо же можно рассмотреть ставку на ничью в основное время за 3.50. Хозяевам придется рисковать, соответственно, у гостей тоже будет шанс забить. 1:1 — просто классика Кубка Либертадорес. 0

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    «Бока Хуниорс» — «Расинг» Авельянеда. Прогноз (к. 3.50) и ставки на Кубок Либертадорес 24 декабря 2020 года. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Расинг» Авельянеда. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52
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