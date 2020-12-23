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    Воспользуется ли «Порту» проблемами «Бенфики»?

    «Порту» — «Бенфика». Прогноз (3.04) и ставки на Суперкубок Португалии 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Бенфика»
    «Порту» выиграл 10 из 11-ти последних матчей
    «Порту» и «Бенфика» встретятся на стадионе в Авейру в матче за Суперкубок Португалии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 23:45 мск. Прогноз на «Порту» — «Бенфика».
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    Футбол. Португалия. Суперкубок 23 Декабря 2020 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:45 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.35
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    «Порту»

    После поражения от «Пасуш де Феррейра» в последний день октября «Порту» ни разу не проиграл в следующих 11-ти матчах. В этот период команда Сержиу Консейсау одержала десять побед и один раз сыграла вничью.

    Самым главным достижением первой половины сезона стал выход «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. В шести матчах группового этапа португальский гранд потерпел только одно поражения. И это уже свидетельствует о серьезных планах клуба на текущий сезон.

    Между тем, в чемпионате Португалии «Порту» пока только третий, но важно то, что конкуренты — «Спортинг» и «Бенфика» — находятся рядом, на расстоянии вытянутой руки.

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    Важно также отметить, что «Порту» стал значительно лучше играть в обороне. В 11-ти предыдущих матчах команда не только ни разу не проиграла, но и пропустила всего лишь шесть мячей.

    «Бенфика»

    Тем временем беспроигрышная серия «Бенфики» составляет девять матчей. Однако лиссабонский клуб выглядит не так уверенно, как его ближайший соперник.

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    • Например, в начале ноября «Бенфика» неожиданно проиграла два матча кряду в рамках чемпионата Португалии. Сначала «орлов» разгромила «Боавишта», а потом было поражение от «Браги».

    После ряда ярких матчей в октябре «Бенфика» в дальнейшем выглядела не так убедительно.

    В чемпионате «Бенфика» в пяти предыдущих матчах лишь однажды завершила игры без пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на это, на «Порту» в предстоящем матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Бенфики» — за 2.32.

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    И это немного странно. «Порту» сейчас точно не хуже по игре, и, если что, «Бенфика» проиграла три предыдущих матча против своего главного конкурента.

    Так что есть смысл рискнуть и сделать ставку на победу «Порту» за 3.04.

    Или ставку на индивидуальный тотал «Порту» больше 1,5 за 2.75. У «Бенфики» в этом сезоне накопилось уже достаточно матчей с большим количеством ошибок в обороне. «Порту» от таких сюрпризов точно не откажется. 0

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    «Порту» — «Бенфика». Прогноз (3.04) и ставки на Суперкубок Португалии 23 декабря 2020 года. Прогноз на «Порту» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.04
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