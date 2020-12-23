«Порту» — «Бенфика». Прогноз (3.04) и ставки на Суперкубок Португалии 23 декабря 2020 года

«Порту» и «Бенфика» встретятся на стадионе в Авейру в матче за Суперкубок Португалии. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 23:45 мск. Прогноз на «Порту» — «Бенфика».

«Порту»

После поражения от «Пасуш де Феррейра» в последний день октября «Порту» ни разу не проиграл в следующих 11-ти матчах. В этот период команда Сержиу Консейсау одержала десять побед и один раз сыграла вничью.

Самым главным достижением первой половины сезона стал выход «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов. В шести матчах группового этапа португальский гранд потерпел только одно поражения. И это уже свидетельствует о серьезных планах клуба на текущий сезон.

Между тем, в чемпионате Португалии «Порту» пока только третий, но важно то, что конкуренты — «Спортинг» и «Бенфика» — находятся рядом, на расстоянии вытянутой руки.

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Важно также отметить, что «Порту» стал значительно лучше играть в обороне. В 11-ти предыдущих матчах команда не только ни разу не проиграла, но и пропустила всего лишь шесть мячей.

«Бенфика»

Тем временем беспроигрышная серия «Бенфики» составляет девять матчей. Однако лиссабонский клуб выглядит не так уверенно, как его ближайший соперник.

Например, в начале ноября «Бенфика» неожиданно проиграла два матча кряду в рамках чемпионата Португалии. Сначала «орлов» разгромила «Боавишта», а потом было поражение от «Браги».

После ряда ярких матчей в октябре «Бенфика» в дальнейшем выглядела не так убедительно.

В чемпионате «Бенфика» в пяти предыдущих матчах лишь однажды завершила игры без пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

Несмотря на это, на «Порту» в предстоящем матче можно поставить за 3.04, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Бенфики» — за 2.32.

И это немного странно. «Порту» сейчас точно не хуже по игре, и, если что, «Бенфика» проиграла три предыдущих матча против своего главного конкурента.

Так что есть смысл рискнуть и сделать ставку на победу «Порту» за 3.04.

Или ставку на индивидуальный тотал «Порту» больше 1,5 за 2.75. У «Бенфики» в этом сезоне накопилось уже достаточно матчей с большим количеством ошибок в обороне. «Порту» от таких сюрпризов точно не откажется. 0