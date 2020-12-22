«Спарта» П — «Слован» Л. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.70 на чемпионат Чехии 22 декабря 2020 года

«Спарта» П сыграет на своем поле со «Слованом» Л в рамках 14-го тура чемпионата Чехии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Спарта» П — «Слован» Л.

«Спарта» П

В минувшем туре «Спарта» П дома легко и непринужденно одолела «Пардубице» (2:0). Пражане борются за чемпионство, но пока идут на 2 месте.

«Спарта» на текущий момент набрала 27 пунктов, что на 2 очка меньше, чем у лидера — земляков из «Славии». Вот только обороняются «спартанцы» куда хуже, что вылилось уже в 17 пропущенных мячей.

В кадровом плане у пражского клуба тоже не лучшая ситуация. Травмированы важные игроки. Например, Лукаш Штетина, Ладислав Крейчи и Либор Козак.

Все прогнозы на футбол

Нет сомнений, что в этом поединке «Спарта» будет стремиться взять дежурные три очка. Лишь бы не помешали проблемы в обороне…

«Слован» Л

«Слован» Л находится на 6 месте в турнирной таблице чемпионата Чехии. Команда набрала 20 очков, и от еврокубковой четвертой позиции ее отделяют какие-то 2 пункта.

В предыдущем своем поединке «Слован» Л дома разгромил «Младу Болеслав». В воротах соперников команда из Либереца отметилась тремя сухими мячами, причем один из них забил… защитник соперника Алексей Татаев. Жаль только, что в свои ворота.

Команда выступает, в целом, неровно. Между тем, иногда выдает результативные поединки.

Вот только вряд ли таковым станет выезд в столицу. Три тура назад «Слован» был бит в Праге, только «Славией» (3:0). Так что вполне возможно дежа-вю.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спарту» П за 1.70, на ничью за 3.94, а на «Слован» Л — за 4.70.

Пражане участвуют в чемпионской гонке, к тому же играют дома. Так что побеждать «Слован» «Спарта» обязана по определению.

Несмотря на кадровые трудности, хозяева выглядят предпочтительнее. Наши прогноз и ставка — Победа «Спарты» П с коэффициентом 1.70 0