«Уэска» — «Леванте». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.62 на матч чемпионата Испании по футболу 22 декабря 2020 года

Во вторник, 22 декабря, «Уэска» на своем поле примет «Леванте» в рамках 15-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эль Алькорас», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Уэска» — «Леванте».

«Уэска»

«Уэска» набрала 11 очков и занимает последнее место. Новичок Ла Лиги до сих пор одержал только одну победу, но на результаты хозяев можно посмотреть и с другой стороны.

Восемь матчей с участием «Уэси» завершились вничью. Среди тех, кто не смог обыграть этот скромный клуб, оказались «Вильярреал», «Атлетико» и «Валенсия».

Самыми же сложными для «Уэски» стали матчи с «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом» — обе игры завершились поражениями со счетом 1:4. Но это абсолютно нормально.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

До прошлого тура клуб не знал поражений во всех турнирах при двух победах (одна — в кубке страны). В предыдущем матче чемпионата он проиграл «Атлетику» (0:2) на выезде.

«Леванте»

До прошлого тура коллектив был в зоне вылета. Сейчас после 13 сыгранных матчей команда имеет на своем счету 11 баллов и идет 15-й.

С 1 по 18 октября «Леванте» не набрал ни единого балла в трех турах кряду. В тех поединках «лягушки» потерпели поражения от «Севильи» (0:1), «Реала» (0:2) и «Атлетика» (0:2).

А в следующих пяти матчах команда Пако Лопеса и вовсе сыграла вничью с одинаковым счетом. Миром «Леванте» разбежался с «Сельтой» (1:1), «Гранадой» (1:1), «Алавесом» (1:1), «Эльче» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1).

Победу валенсийцы одержали против «Хетафе» (3:0). А в 13-м туре «Леванте» уступил «Барсе» на «Камп Ноу» (0:1). На неделе «лягушки» разгромили «Расинг Мурсию» в Кубке Испании (5:0) и неожиданно переиграли лидера «Сосьедад» (2:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62. 0