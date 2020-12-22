«Коринтианс» — «Гояс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч бразильской Серии А 22 декабря 2020 года

В 26 туре бразильской Серии А «Коринтианс» будет принимать «Гояс». Игра пройдет на «Нео Кимика Арене» 22 декабря. Начало встречи — в 02:00 мск. Прогноз на «Коринтианс» — «Гояс».

«Коринтианс»

Футбольный клуб из Сан-Паулу в турнирной таблице находится на десятом месте. За 25 матчей он сумел набрать 33 балла, а от зоны Кубка Либертадорес команда отстает на 8 пунктов.

В начале ноября «Коринтианс» вылетел из Кубка Бразилии. На стадии 1/8 финала «всемогущие» скатали ничью с «Америка» Мг (1:1), но по сумме двух встреч — 1:2 дальше прошли их соперники.

После неудачи в Кубке подопечные Вагнера Мансини не могли никого победить в трех матчах чемпионата. В этих поединках «мушкетеры» разошлись миром с «Атлетико Гойаниенсе» (1:1), проиграли «Атлетико Минейро» (1:2) и не выявили сильнейшего во встрече с «Гремио» (0:0).

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Прервать отрезок без побед «Коринтианс» сумел в конце ноября. В 23-м туре команда одолела «Коритибу» (1:0). В декабрьских матчах ребята Мансини скатали ничью с «Форталезой» (0:0) и обыграл «Сан-Паулу» (1:0).

«Гояс»

Коллектив из города Гояния застрял на последнем месте в таблице чемпионата. За 25 поединков команда заработала всего 20 очков. От спасительной зоны она отстает на 8 зачетных баллов.

В прошлом месяце «Гояс» принял участие в шести играх, в которых сумел добыть 5 очков. В начале ноября «попугаи» сыграли вничью с «Васко да Гама» (1:1) и потерпели поражение от «Сан-Паулу» (1:2).

Затем подопечные Эндерсона Морейры уступили «Атлетико Паранаэнсе» (0:1), после чего была победа над «Палмейрас» (1:0). В финальных матчах осени «Гояс» скатал ничью с «Форталезой» (1:1) и проиграл «Гремио» (1:2).

В декабре команда Эндерсона Морейры уже успела выйти на поле трижды. В этих поединках «попугаи» крупно влетели «Сан-Паулу» (0:3), одолели «Атлетико Гойаниенсе» (1:0) и разошлись миром с «Гремио» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Коринтианса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.58, на ничью — 4.10, а на победу клуба «Гояс» — 5.85.

В трех очных матчах из пяти последних «Коринтианс» выиграл. А в четырех недавних личных встречах «мушкетеры» забивали соперникам 2+ гола.

В предстоящем поединке хозяева также в состоянии вколотить парочку мячей самому слабому клубу чемпионата, который имеет второй худший показатель в обороне. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Коринтианса» больше 1.5 с коэффициентом 1.82. 0