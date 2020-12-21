«Челси» — «Вест Хэм». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 21 декабря 2020 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 21 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Вест Хэм».

«Челси»

Лондонский клуб завершил ноябрь безголевой ничьей в дерби с «Тоттенхомом», а декабрь начал выездным разгромом «Севильи» (4:0), гарантировав себе первое место в группе Лиги чемпионов.

Затем подопечные Фрэнка Лэмпарда дома обыграли «Лидс» (3:1), а на домашний матч ЛЧ с «Краснодаром» выпустили второй состав, который сыграл вничью 1:1.

В последних матчах «Челси» потерпел два выездных поражения, уступив сначала «Эвертону» (0:1), а затем и «Вулверхэмптону» (1:2), в матче с которым пропустив в компенсированное время.

Календарь и таблица АПЛ

После 13 туров АПЛ «Челси» с 22 очками идет на 8-м месте, разница мячей 26-14, по 4 гола забили Курт Зума и Тимо Вернер.

«Вест Хэм»

Для молотобойцев ноябрь выдался удачным — они выиграли три матча подряд, начав с вырванной в компенсированное время домашней победы над «Фулхэмом» (1:0).

Затем «Вест Хэм» одержал минимальную выездную победу над «Шеффилдом» (1:0) и завершив ноябрь домашним успехом в матче с «Астон Виллой» (2:1).

Декабрь «молотобойцы» начали поражением в домашнем матче с «МЮ» (1:3) , после чего на выезде вырвали волевую победу в матче с «Лидсом» (2:1).

В последнем матче «Вест Хэм» дома в большинстве сыграл вничью с «Кристал Пэласом» (1:1) и с 21 очком идет на 9-м месте. Разница мячей 21-16, 4 гола забил Джеррод Боуэн.

Прогноз и ставки

На победу «Челси» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью — 4.70, а на победу «Вест Хэм» — 6.20.

В прошлом сезоне «Вест Хэм» дважды обыграл «Челси»: 1:0 в гостях и 3:2 дома. Это была единственная победа на «Стэмфорд Бридж» в последних пяти выездах, еще дважды «молотобойцы» сыграли вничью.

Несмотря на два выездных поражения в последних матчах, прогнозируем, что «Челси» не проиграет дома.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.69 и ТБ 2,5 за 1.56. 0