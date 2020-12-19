ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Ростов»Спасительный хет-трик. Чалов проснулся и сохранил Гончаренко работу Игорь ЧеревченкоЧеревченко вернул «Химки» к жизни. Команда одержала победу над «Локомотивом» Доменико ТедескоУстал от бардака и «Спартака». Тедеско не стал «Джокером» для красно-белых
  • 23:00
    • Левандовский признан футболистом года по версии ФИФА
  • 22:12
    • Сборная России по буллитам одолела Швецию на Кубке Первого канала
  • 21:57
    • Хет-трик Чалова принес ЦСКА победу над «Ростовом»
  • 00:56
    • Дубль Рашфорда принес «МЮ» волевую победу над «Шеффилдом»
  • 00:43
    • «Рома» обыграла «Торино» в Риме
  • 23:48
    • Гончаренко: Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами
    Все новости спорта

    Как «Реала Сосьедад» сыграет с «Леванте» в гостях?

    «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Ла Лиги 19 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Леванте Прогнозы на Реал Сосьедад Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Реал Сосьедад»
    Начо Монреаль
    В 14 туре чемпионата Испании «Леванте» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на «Сьюдад де Валенсия». 19 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 19 Декабря 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    Футбольный клуб из Валенсии пока не может выбраться из зоны вылета. После 12 сыгранных матчей команда имеет на своем счету 11 баллов и идет 18-й. Но от спасительного 17 места ее отделяют всего 2 очка.

    С 1 по 18 октября «Леванте» не набрал ни единого балла в трех турах кряду. В тех поединках «лягушки» потерпели поражения от «Севильи» (0:1), «Реала» (0:2) и «Атлетика» (0:2).

    А в следующих пяти матчах команда Пако Лопеса и вовсе сыграла вничью с одинаковым счетом. Миром «Леванте» разбежался с «Сельтой» (1:1), «Гранадой» (1:1), «Алавесом» (1:1), «Эльче» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Долгожданную победу валенсийцы добыли в игре с «Хетафе» (3:0). А в 13-м туре «Леванте» уступил «Барсе» на «Камп Ноу» (0:1). На неделе «лягушки» разгромили «Расинг Мурсия» в Кубке Испании (5:0).

    «Реал Сосьедад»

    Команда из Страны Басков успела принять участие уже в 14 поединках чемпионата, в ходе которых она заработала 26 очков. В таблице «королевские» идут вторыми. Столько же баллов имеют «Атлетико» и «Реал».

    Последняя победа «Реала Сосьедад» во всех соревнованиях состоялась 22 ноября. Тогда в рамках десятого тура Примеры бело-голубые минимально обыграли «Кадис» (1:0).

  • «Барселона» лучшим матчем в сезоне включилась в чемпионскую гонку
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад»
  • Вчера

    • С тех пор команда Иманоля Альгуасиля шесть раз сыграла вничью и в одном поединке уступила. В Примере баскский клуб разошелся миром с «Вильярреалом» (1:1), «Алавесом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1). А в перенесенном 19-м туре было поражение от «Барсы» (1:2).

    В Лиге Европы «Реал Сосьедад» также рисковал не выйти из группы. В последних матчах бело-голубые скатали ничью с «АЗ Алкмаром» (0:0), «Риекой» (2:2) и «Наполи» (1:1). Но в итоге в квартете F они оказались вторыми.

    Прогноз и ставка

    Победа «Леванте» в этой встрече оценивается в 3.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.52, а на победу «Реала Сосьедад» — 2.16.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50ИгратьЗащита от проигрыша и бонусfavbet

    Плотный календарь и куча кадровых потерь вынудили команду Иманоля Альгуасиля сбавить обороты. С осени она не выигрывала.

    Но в грядущем матче гости в Валенсии могут улучшить эту статистику, поскольку им предстоит встретиться с клубом, который находится в зоне вылета.

    Это будет тягучая тактическая игра, в которой коллектив, открывший счет, получит большое преимущество. Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.64. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Тамбов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фатих Карагюмрюк — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Унион — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.45
  • Прогноз на матч Атлетик — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Престон Норт Энд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Головкин — Шеремета
  • Бокс
  • Завтра в 04:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Норвич — Кардифф
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  3.58
  • Прогноз на матч Атлетико — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Фиорентина — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Жеребьевка Лиги чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/2021
    • 14:00 14/12/2020     Жеребьевка Лиги Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021
    • 15:00 14/12/2020     Неймар сыграет против «Барселоны»
  • Новая классика, довольные испанцы и противостояние тренеров из Германии
    • 21:59 14/12/2020
    «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Ла Лиги 19 декабря 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры