«Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Ла Лиги 19 декабря 2020 года

В 14 туре чемпионата Испании «Леванте» будет принимать «Реал Сосьедад». Игра пройдет на «Сьюдад де Валенсия». 19 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Леванте» — «Реал Сосьедад».

«Леванте»

Футбольный клуб из Валенсии пока не может выбраться из зоны вылета. После 12 сыгранных матчей команда имеет на своем счету 11 баллов и идет 18-й. Но от спасительного 17 места ее отделяют всего 2 очка.

С 1 по 18 октября «Леванте» не набрал ни единого балла в трех турах кряду. В тех поединках «лягушки» потерпели поражения от «Севильи» (0:1), «Реала» (0:2) и «Атлетика» (0:2).

А в следующих пяти матчах команда Пако Лопеса и вовсе сыграла вничью с одинаковым счетом. Миром «Леванте» разбежался с «Сельтой» (1:1), «Гранадой» (1:1), «Алавесом» (1:1), «Эльче» (1:1) и «Вальядолидом» (1:1).

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Долгожданную победу валенсийцы добыли в игре с «Хетафе» (3:0). А в 13-м туре «Леванте» уступил «Барсе» на «Камп Ноу» (0:1). На неделе «лягушки» разгромили «Расинг Мурсия» в Кубке Испании (5:0).

«Реал Сосьедад»

Команда из Страны Басков успела принять участие уже в 14 поединках чемпионата, в ходе которых она заработала 26 очков. В таблице «королевские» идут вторыми. Столько же баллов имеют «Атлетико» и «Реал».

Последняя победа «Реала Сосьедад» во всех соревнованиях состоялась 22 ноября. Тогда в рамках десятого тура Примеры бело-голубые минимально обыграли «Кадис» (1:0).

С тех пор команда Иманоля Альгуасиля шесть раз сыграла вничью и в одном поединке уступила. В Примере баскский клуб разошелся миром с «Вильярреалом» (1:1), «Алавесом» (0:0) и «Эйбаром» (1:1). А в перенесенном 19-м туре было поражение от «Барсы» (1:2).

В Лиге Европы «Реал Сосьедад» также рисковал не выйти из группы. В последних матчах бело-голубые скатали ничью с «АЗ Алкмаром» (0:0), «Риекой» (2:2) и «Наполи» (1:1). Но в итоге в квартете F они оказались вторыми.

Прогноз и ставка

Победа «Леванте» в этой встрече оценивается в 3.58, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.52, а на победу «Реала Сосьедад» — 2.16.

Плотный календарь и куча кадровых потерь вынудили команду Иманоля Альгуасиля сбавить обороты. С осени она не выигрывала.

Но в грядущем матче гости в Валенсии могут улучшить эту статистику, поскольку им предстоит встретиться с клубом, который находится в зоне вылета.

Это будет тягучая тактическая игра, в которой коллектив, открывший счет, получит большое преимущество. Наши прогноз и ставка — «Реал Сосьедад» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.64. 0