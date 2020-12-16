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    Найдет ли «ПСЖ» мотивацию на матч с «Лорьяном»?

    «ПСЖ» — «Лорьян». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.83 на чемпионат Франции 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ПСЖ» — «Лорьян»
    Килиан Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» встретится на своем поле с «Лорьяном» (к. 2.83) в рамках 15-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 декабря в Париже, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «ПСЖ» — «Лорьян».
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Декабря 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.12
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  • 9.50
  • 2
  • 19.00
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    «ПСЖ»

    Сезон в чемпионате Франции уже приближается к экватору, а «ПСЖ» пока так и не начинал играть в полную силу. Очевидно, что после многолетнего доминирования Лига 1 уже не в приоритете у парижан, которые мечтают только об одном — победе в Лиге чемпионов.

    На прошлой неделе «ПСЖ» спокойно вышел в плей-офф ЛЧ, а после этого проиграл дома «Лиону» со счетом 0:1.

    Но самое ужасное заключается в том, что очередную травму получил Неймар. Звезду Парижа унесли с поля на носилках. Насколько все серьезно, пока неизвестно, но в чемпионате бразилец в ближайшее время точно не будет играть.

    В пяти предыдущих турах «ПСЖ» одержал только две победы. При это еще было поражение от «Монако» и ничья с «Бордо».

    «Лорьян»

    Между тем, «Лорьян» набрал 11 очков и занимает в турнирной таблице 17-е место.

    После шести матчей без побед «Лорьян» в прошлом туре выиграл на своем поле у «Нима» со счетом 3:0. Но до этого было все-таки пять поражений, которые серьезно сказались на положении команды.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В семи гостевых матчах «Лорьян» потерпел пять поражений.

    У «Лорьяна» одна из худших оборон в лиге. В 14-ти матчах гости пропустили 24 мяча.

    Прогноз и ставка

    На победу «ПСЖ» букмекеры предлагают поставить за 1.14, на ничью за 9.20, а на «Лорьян» — за 18.75.

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    Понятно, что «ПСЖ» способен уничтожить такого соперника даже без половины основного состава, включая Неймара и Мбаппе. Но есть ли у парижан настроение играть хотя бы вполсилы? Недавние матчи показали, что мотивация у игроков «ПСЖ» появляется только перед встречами в Лиге чемпионов, тогда как в чемпионате Франции с этим есть явные проблемы.

    Так что почему бы не поставить на гол гостей, которые все прекрасно понимают, но при этом знают, что у «ПСЖ» будет, как обычно, расслаблен. У «Лорьяна» обязательно будет шанс забить хотя бы гол престижа.

    Ставка — обе команды забьют за 2.04.

    А также ставка на обе забьют + общий тотал матча больше 3,5 за 2.83. 0

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