«Дженоа» — «Ювентус». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Серии А 12 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 13 декабря. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Ювентус».

«Дженоа»

«Дженоа» пятью баллами идет 19-м месте в Серии А — в зоне вылета. На старте сезона они смогли одолеть на своей территории «Кротоне» (4:1).

Затем проиграли на выезде «Наполи» (0:6) и разошлись миром с «Вероной» (0:0) на выезде. После поражения от «Интера» (0:2) коллектив победил «Катандзаро» (2:1) в кубке и сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1).

За этим были в трех матчах кряду — «Торино» (1:2), «Роме» (1:3) и «Удинезе» (0:1). Победа над той же «Сампдорией» в Кубке Италии (3:1) несколько скрасила настроение «Грифонов».

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Тем не менее, неудача в домашней встрече с «Пармой» (1:2) продолжила серию поражений в Серии А до четырех игр. В прошлом туре «Грифоны» увезли ничью с «Фиорентиной» (1:1).

«Ювентус»

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 20 очков.

«Старая синьора» одержала пять побед и пять раз сыграла вничью в 10 сыгранных турах.

В предыдущем поединке Серии А «бьянконери» вырвали победу в туринском дерби у «Торино» на 89-й минуте со счетом 2:1.

В середине недели в рамках группового этапа Лиги чемпионов туринская команда эффектно разгромила «Барселону» (3:0) на выезде и выиграла свою группу.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,33.

Успех хозяев поля оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Ювентус» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,60. 0