«Кальяри» — «Интер». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Серии А 13 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Италии «Кальяри» будет принимать «Интер». Игра пройдет на «Сарденья Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Интер».

«Кальяри»

На данный момент эта команда имеет 12 очков на своем счету. Перед началом 11-го тура Серии А она занимала 11 место в таблице, отставая от зоны Лиги Европы на 6 баллов.

На старте сезона «Кальяри» заработал всего 1 очко в трех играх. Но после скомканного начала красно-синие выдали отрезок из трех побед в разных турнирах. Сперва в Серии А «сардинцы» обыграли «Торино» (3:2) и «Кротоне» (4:2).

А затем в Кубке страны «островитяне» прошли «Кремонезе» (1:0). Далее подопечные Эусебио Ди Франческо уступили «Болонье» (2:3), одолели «Сампдорию» (2:0) и оказались слабее «Ювентуса» (0:2).

Все прогнозы на Серию А

В 1/16 финала Кубка «Кальяри» победил «Верону» (2:1), а в двух последних матчах чемпионата Италии красно-синие разошлись миром со «Специей» (2:2) и скатали ничью с той же «Вероной» (1:1).

«Интер»

После десяти туров итальянского первенства миланский клуб занимает третье место с 21 зачетным баллом на счету. От лидеров «интеристы» отстают на 5 очков.

Последний раз в чемпионате Италии «Интер» терял баллы в седьмом туре. Тогда в Бергамо «нерадзурри» разошлись миром с «Аталантой» (1:1). В следующих трех матчах миланцы выжали максимум.

После поединка с соперниками из Бергамо команда Антонио Конте одержала верх над «Торино» (4:2). Затем она разгромила «Сассуоло» (3:0) и без особых проблем разобралась с «Болоньей» (3:1).

А вот в Лиге чемпионов черно-синие оказались последними и лишили себя еврокубков. В ключевых матчах «Интер» дважды уступил «Реалу» (2:3; 0:2), победил «Гладбах» (3:2) и сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).

Прогноз и ставка

Победа «Кальяри» в этой встрече оценивается в 7.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Интера» — 1.40.

После провальной еврокубковой кампании команда Конте сосредоточит все силы на чемпионате. Теперь миланцы получат больше отдыха и будут свежее выглядеть в матчах Серии А.

В предстоящем поединке гости попытаются добыть убедительную победу, чтобы немного сгладить неудачи в ЛЧ. Наши прогноз и ставка — «Интер» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.90. 0