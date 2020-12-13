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    Придет ли в себя «Интер» после еврокубковых неудач?

    «Кальяри» — «Интер». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Серии А 13 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Интер»
    Стефан Де Врей
    В 11 туре чемпионата Италии «Кальяри» будет принимать «Интер». Игра пройдет на «Сарденья Арене» 13 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Кальяри» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Декабря 2020 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 14:30 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    На данный момент эта команда имеет 12 очков на своем счету. Перед началом 11-го тура Серии А она занимала 11 место в таблице, отставая от зоны Лиги Европы на 6 баллов.

    На старте сезона «Кальяри» заработал всего 1 очко в трех играх. Но после скомканного начала красно-синие выдали отрезок из трех побед в разных турнирах. Сперва в Серии А «сардинцы» обыграли «Торино» (3:2) и «Кротоне» (4:2).

    А затем в Кубке страны «островитяне» прошли «Кремонезе» (1:0). Далее подопечные Эусебио Ди Франческо уступили «Болонье» (2:3), одолели «Сампдорию» (2:0) и оказались слабее «Ювентуса» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В 1/16 финала Кубка «Кальяри» победил «Верону» (2:1), а в двух последних матчах чемпионата Италии красно-синие разошлись миром со «Специей» (2:2) и скатали ничью с той же «Вероной» (1:1).

    «Интер»

    После десяти туров итальянского первенства миланский клуб занимает третье место с 21 зачетным баллом на счету. От лидеров «интеристы» отстают на 5 очков.

    Последний раз в чемпионате Италии «Интер» терял баллы в седьмом туре. Тогда в Бергамо «нерадзурри» разошлись миром с «Аталантой» (1:1). В следующих трех матчах миланцы выжали максимум.

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    • После поединка с соперниками из Бергамо команда Антонио Конте одержала верх над «Торино» (4:2). Затем она разгромила «Сассуоло» (3:0) и без особых проблем разобралась с «Болоньей» (3:1).

    А вот в Лиге чемпионов черно-синие оказались последними и лишили себя еврокубков. В ключевых матчах «Интер» дважды уступил «Реалу» (2:3; 0:2), победил «Гладбах» (3:2) и сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Кальяри» в этой встрече оценивается в 7.60, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.55, а на победу «Интера» — 1.40.

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    После провальной еврокубковой кампании команда Конте сосредоточит все силы на чемпионате. Теперь миланцы получат больше отдыха и будут свежее выглядеть в матчах Серии А.

    В предстоящем поединке гости попытаются добыть убедительную победу, чтобы немного сгладить неудачи в ЛЧ. Наши прогноз и ставка — «Интер» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.90. 0

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