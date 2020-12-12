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    Справится ли «Вулверхэмптон» с «Виллой» у себя дома?

    «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч АПЛ 12 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»
    Жоау Моутинью
    В 12 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Астон Виллу». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 12 декабря. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Декабря 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 15:30 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
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    «Вулверхэмптон»

    На данном отрезке чемпионата Англии «Вулвз» находятся на десятом месте. В 11 матчах команда набрала 17 очков, но от еврокубковой зоны ее отделяет дистанция всего в 3 пункта.

    Самым удачным для «Вулверхэмптона» оказался октябрь. В тот период «бродяги» ни разу никому не проиграли. В двух первых матчах позапрошлого месяца «волки» победили «Фулхэм» (1:0) и «Лидс» (1:0).

    А затем подопечные Нуну Эшпириту Санту скатали ничью с «Ньюкаслом» (1:1). В седьмом туре «Вулвз» хлопнули «Кристал Пэлас» (2:0). А в первом же ноябрьском поединке эта команда уступила «Лестеру» (0:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Затем «Вулверхэмптон» расписал мировую с «Саутгемптоном» (1:1) и одолел «Арсенал» на «Эмирейтс» (2:1). В последнем туре «бродяги» на «Энфилде» были разгромлены «Ливерпулем» (0:4).

    «Астон Вилла»

    Представители Бирмингема опустились на 12 позицию в рейтинге чемпионата с 15 зачетными баллами на счету. От зоны Лиги Европы эта команда успела отстать на 5 очков.

    На старте сезона «Астон Вилла» выглядела здорово, находилась в зоне ЛЧ и провела 4 матча без поражений во всех турнирах. А затем случился вылет из Кубка Англии от «Сток Сити» (0:1).

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  • 08/12/2020

    • После того поединка «львы» успели опозорить «Ливерпуль» (7:2) и обыграть «Лестер» (1:0). А в следующих пяти играх подопечные Дина Смита четырежды уступили. В конце октября было разгромное поражение от «Лидса» (0:3).

    А 1 ноября «Астон Вилла» оказалась слабее «Саутгемптона» (3:4). Далее клуб из Бирмингема сумел разгромить печальный «Арсенал» (3:0), после чего «львы» потерпели поражения от «Брайтона» (1:2) и «Вест Хэма» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 3.48, а на победу «Астон Виллы» — 3.28.

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    В АПЛ за последние несколько лет эти клубы сыграли только раз на «Молинью». В прошлом году «Вилла» проиграла хозяевам — 1:2.

    Сейчас «бродяги» пытаются попасть в еврокубковую зону. Поэтому в каждом матче они выходят на поле с дополнительной мотивацией. В предстоящем поединке «Вулвз» смогут найти парочку моментов для взятия ворот.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1.5 с коэффициентом 2.33. 0

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