«Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 11 декабря 2020 года

В 11 туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Айнтрахт».

«Вольфсбург»

В десяти матчах чемпионата команде из одноименного города удалось набрать 18 очков. Сейчас этого достаточно для пятого места в таблице Бундеслиги. От зоны ЛЧ «волков» отделяет 1 балл.

В текущем сезоне «Вольфсбург» никому не проиграл. А на старте подопечные Оливера Глазнера выдали четыре ничейных матча. Сперва на своем поле зелено-белые не выявили сильнейшего в дуэли с «Байером» (0:0).

Затем «Вольфсбург» разошелся миром с «Фрайбургом», «Аугсбургом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1). А первая победа была добыта коллективом Глазнера в матче с «Арминией» (2:1). После этой встречи «волки» скатали ничью с «Гертой» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

В трех следующих поединках «Вольфсбург» был хорош и заработал 9 очков. Зелено-белые обыграли «Хоффенхайм» (2:1), «Шальке» (2:0) и «Вердер» (5:3). А в недавней встрече эта команда устроила голевую перестрелку с «Кельном» (2:2).

«Айнтрахт»

Команда из Франкфурта-на-Майне на данный момент имеет 13 очков на счету. В таблице Бундеслиги она идет девятой. А расстояние между еврокубковой зоной составляет 3 пункта.

Последняя победа «Айнтрахта» была зафиксирована в начале ноября. Тогда в рамках третьего тура «орлы» одолели «Хоффенхайм» (2:1). В следующих семи матчах команда сыграла 6 раз вничью и потерпела 1 поражение.

В четвертом туре коллектив Ади Хюттера по разу обменялся голами с «Кельном» (1:1). А затем было крупное поражение от «Баварии» (0:5). После матча с мюнхенцами «Айнтрахт» провел пять ничейных поединков.

Миром клуб из Франкфурта-на-Майне разбежался с «Вердером» (1:1), «Штутгартом» (2:2), «РБ Лейпцигом» (1:1), «Унионом» (3:3) и «Боруссией» Д (1:1).

Прогноз и ставка

Победа «Вольфсбурга» в стартовой игре 11-го тура Бундеслиги оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.78, а на победу «Айнтрахта» — 3.32.

В этом поединке между собой встретятся клубы, любящие ничейные матчи. Возможно, миром разойдутся соперники и в очной встрече.

Но от поединка двух схожих по силе команд хочется увидеть скоростной футбол, опасные моменты и несколько мячей, учитывая, что в шести очных играх из десяти недавних на «Фольксваген Арене» было забито 3+ гола. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62. 0