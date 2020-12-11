ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЖизнь или смерть. Зидан вновь не подвел в решающий момент «Бавария» — «Локомотив»Чуда не случилось. «Локо» проиграл «Баварии» и попрощался с еврокубками «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси
  • 22:24
    • ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены
  • 21:57
    • Васин, Ахметов и Шкурин выйдут в старте против «Динамо» Загреб
  • 18:00
    • Молодежная сборная России узнала соперников по Евро-2021
  • 23:49
    • Стали известны все участники 1/16 финала Лиги Европы
  • 23:05
    • ПСВ разгромил «Омонию», «Гранада» сыграла вничью с ПАОКом
  • 23:00
    • «Арсенал» выиграл все матчи в группе в Лиге Европы
  • 22:54
    • «Реал Сосьедад» обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы
    Все новости спорта

    Как команды начнут 11-й тур на «Фольксваген Арене»?

    «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 11 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Айнтрахт»
    Ваут Вегхорст
    В 11 туре чемпионата Германии «Вольфсбург» будет принимать «Айнтрахт». Игра пройдет на «Фольксваген Арене» 11 декабря. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Вольфсбург» — «Айнтрахт».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Декабря 2020 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 22:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
    •

    «Вольфсбург»

    В десяти матчах чемпионата команде из одноименного города удалось набрать 18 очков. Сейчас этого достаточно для пятого места в таблице Бундеслиги. От зоны ЛЧ «волков» отделяет 1 балл.

    В текущем сезоне «Вольфсбург» никому не проиграл. А на старте подопечные Оливера Глазнера выдали четыре ничейных матча. Сперва на своем поле зелено-белые не выявили сильнейшего в дуэли с «Байером» (0:0).

    Затем «Вольфсбург» разошелся миром с «Фрайбургом», «Аугсбургом» (0:0) и «Боруссией» М (1:1). А первая победа была добыта коллективом Глазнера в матче с «Арминией» (2:1). После этой встречи «волки» скатали ничью с «Гертой» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В трех следующих поединках «Вольфсбург» был хорош и заработал 9 очков. Зелено-белые обыграли «Хоффенхайм» (2:1), «Шальке» (2:0) и «Вердер» (5:3). А в недавней встрече эта команда устроила голевую перестрелку с «Кельном» (2:2).

    «Айнтрахт»

    Команда из Франкфурта-на-Майне на данный момент имеет 13 очков на счету. В таблице Бундеслиги она идет девятой. А расстояние между еврокубковой зоной составляет 3 пункта.

    Последняя победа «Айнтрахта» была зафиксирована в начале ноября. Тогда в рамках третьего тура «орлы» одолели «Хоффенхайм» (2:1). В следующих семи матчах команда сыграла 6 раз вничью и потерпела 1 поражение.

  • Трансферный дайджест. 1-7 декабря
  • Объединятся ли Неймар с Месси, куда перейдет Иско, купит ли «Зенит» полузащитника «Штутгарта» и другие трансферные новости последних дней
  • 07/12/2020

    • В четвертом туре коллектив Ади Хюттера по разу обменялся голами с «Кельном» (1:1). А затем было крупное поражение от «Баварии» (0:5). После матча с мюнхенцами «Айнтрахт» провел пять ничейных поединков.

    Миром клуб из Франкфурта-на-Майне разбежался с «Вердером» (1:1), «Штутгартом» (2:2), «РБ Лейпцигом» (1:1), «Унионом» (3:3) и «Боруссией» Д (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вольфсбурга» в стартовой игре 11-го тура Бундеслиги оценивается в 2.17, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.78, а на победу «Айнтрахта» — 3.32.

    В этом поединке между собой встретятся клубы, любящие ничейные матчи. Возможно, миром разойдутся соперники и в очной встрече.

    Но от поединка двух схожих по силе команд хочется увидеть скоростной футбол, опасные моменты и несколько мячей, учитывая, что в шести очных играх из десяти недавних на «Фольксваген Арене» было забито 3+ гола. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.62. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Трактор — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сассуоло — Беневенто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.52
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вальядолид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч Бундеслиги 11 декабря 2020 года. Прогноз на «Вольфсбург» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры