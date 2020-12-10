«Лестер» — АЕК. Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч Лиги Европы 10 декабря 2020 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» будет принимать АЕК. Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лестер» — АЕК.

«Лестер»

«Лестер» возглавляет турнирную таблицу группы G c 10 набранными очками из 15 возможных.

«Лисы» одержали победу над «Зарей» (3:0) и АЕКом (2:1), затем разгромили дома «Брагу» (4:0), а в Португалии довольствовались ничьей (3:3).

В пятом туре данной стадии подопечные Роджерса потерпели первое поражение в Лиге Европы, уступив «Заре» (0:1) на выезде, но все же досрочно пробилась в плей-офф, но опережает «Брагу» по дополнительным показателям.

Все прогнозы на Лигу Европы

Что касается английской Премьер-лиги, то в ней «Лестер» идет четвертым, набрав 21 очко в 11 турах. В своем последнем матче клуб победил «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в гостях.

АЕК

Греки свой шанс выйти из группы, по всей видимости, уже упустили, когда команда Массимо Карреры сенсационно проиграла на своем поле «Заре» со счетом 0:3. Ключевым стало удаление полузащитника АЕК Евгения Шахова в начале второго тайма.

В активе АЕК после пяти туров всего лишь три очка. «Заре» греки уступают три балла и занимают четвертую строчку в квартете.

Единственную победу АЕК одержал в гостевой игре с тем же луганским клубом, когда выиграл со счетом 4:1 в гостевом поединке.

Во внутреннем первенстве клуб занимает четвертую строчку с отставанием в шесть очков от лидера «Олимпиакоса».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,00, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — «Лестер» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 4,20. 0