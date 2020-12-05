«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат России 5 декабря 2020 года

«Вест Хэм» сыграет дома с «Манчестер Юнайтед» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 декабря в Лондоне, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм»

Старт «Вест Хэма» в новом сезоне можно считать относительно успешным. «Молотобойцы» набрали в десяти матчах 16 очков и занимают в таблице АПЛ пятое место.

Победная серия «Вест Хэма» на данный момент составляет три матча. После поражения от «Ливерпуля» в последний день октября команда Дэвида Мойеса выиграла у «Фулхэма», «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Виллы».

Не обошлось и без везения, правда, где-то соперники не забивали пенальти на последних минутах, где-то «Вест Хэм» спасал ВАР, но в целом прогресс в игре команды очевиден.

Все прогнозы на АПЛ

«Вест Хэм» в текущем чемпионате набрал 10 очков в пяти домашних матчах. Например, в конце октября лондонский клуб провел отличную игру против «Манчестер Сити» (1:1).

Также интересно, что «Вест Хэм» не смог забить только в одном из десяти матчей.

«Манчестер Юнайтед»

Тем временем «Манчестер Юнайтед» пока занимает только девятое место. Правда, у «красных дьяволов» всего лишь на одно очко меньше, и при этом у них еще есть игра в запасе.

В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Саутгемптона», отыгравшись со счета 0:2. Автором дубля стал Эдинсон Кавани, который, похоже, постепенно отвоевывает себе роль главного центрфорварда команды.

Кроме того, в ноябре «МЮ» выиграл у «Эвертона» и «Вест Бромвича».

Что интересно, в текущем чемпионате команда Оле-Гуннара Сульшера еще ни разу не теряла очки в гостевых матчах АПЛ, забив в четырех матчах 13 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры в предстоящем матче предлагают поставить на «Вест Хэм» за 3.62, на ничью за 3.58, а на победу «Манчестер Юнайтед» — за 2.13.

«МЮ» не выигрывал на поле «Вест Хэма» почти четыре года, но, с другой стороны, в этом сезоне «красные дьяволы» очень классно играют в гостях. При этом команда Сульшера только что провела тяжелейший матч против «ПСЖ», а после встречи с «"Вест Хэмом ее ждет ключевая игра с 'Лейпцигом'.

Отсюда вывод — матч максимально непредсказуемый для ставок на исход. Можно найти достаточно аргументов как в пользу хозяев, так и гостей.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.06. Оптимальный вариант для матча, в котором нет фаворита. 0