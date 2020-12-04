«Атлетик» — «Сельта». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Ла Лиги 4 декабря 2020 года

В 12 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Сан-Мамес» 4 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Сельта».

«Атлетик»

Футбольный клуб из Басконии в десяти турах чемпионата Испании набрал 13 очков. В таблице Примеры он находится на девятом месте и отстает от зоны еврокубков всего на 2 балла.

В самом начале сезона «Атлетик» остался без набранных очков в принципиальном противостоянии с «Гранадой» (0:2). А после этого «львы» добыли первую победу в сезоне, одолев в гостях «Эйбар» (2:1).

Затем коллектив Гаиски Гаритано потерпел поражения «Кадиса» (0:1) и «Алавеса» (0:1), а в 6-м туре Примеры команда из Бильбао прихлопнула «Леванте» (2:0). Еще одну потерю красно-белые пережили в дуэли с «Осасуной» (0:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

После выезда в Памплону «Атлетик» дома победил «Севилью» (2:1). А в ноябрьских матчах команда Гаиски Гаритано уступила «Вальядолиду» (1:2), разгромила «Бетис» (4:0) и расписала мировую с «Хетафе» (1:1).

«Сельта»

В текущем сезоне Ла Лиги команда из Виго будет бороться за сохранение прописки в элите испанского футбола. Сейчас она находится в красной зоне на 18 месте с 10 очками.

Новый розыгрыш Примеры «Сельта» начала неплохо. В трех стартовых турах она не проигрывала. В этих встречах «кельты» разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), победили «Валенсию» (2:1) и скатали ничейку с «Вальядолидом» (1:1).

А затем команда Гарсии потерпела поражения от «Барсы» (0:3), «Осасуны» (0:2) и «Атлетико» (0:2). После трех неудач «небесные» сыграли вничью с «Леванте» (1:1), а в 8-м туре они были разгромлены «Реалом Сосьедад» (1:4).

В двух следующих встречах «Сельта» расписала мировую с «Эльве» (1:1) и проиграла «Севилье» (2:4). Затяжная серия неудач привела к смене тренера. Теперь командой руководит Эдуардо Коудет, во главе с которым «кельты» взяли верх над «Гранадой» в последнем туре (3:1).

Прогноз и ставка

На победу «Атлетика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.29, на ничью — 3.24, а на победу «Сельты» — 3.54.

В последних десяти очных матчах команда из Бильбао девять раз забивала в ворота «Сельты» минимум гол. А на «Сан-Мамес» хозяева не проигрывают гостям из Виго уже 5 поединков кряду.

В текущем сезоне баскский клуб намерен закрепиться в еврокубковой зоне, поэтому ему очень важно брать максимум очков с соперниками, которые бьются за спасение.

У «Сельты» сейчас беда в обороне. Команда имеет второй худший показатель в защите, чем и воспользуются подопечные Гаритано. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1 с коэффициентом 1.66. 0