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    Приблизится ли «ЧФР Клуж» ко второму клубу квартета A?

    «Клуж» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Клуж» — ЦСКА София
    «ЧФР Клуж» — ЦСКА София
    В пятом туре группового этапа Лиги Европы «ЧФР Клуж» будет принимать ЦСКА София. Игра пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 3 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Клуж» — ЦСКА София.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 03 Декабря 2020 года
    ЧФР Клуж
  • Лига Европы. Группа A
    •  ЧФР Клуж 23:00 ЦСКА София ЦСКА София
  • Лига Европы. Группа A
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    «ЧФР Клуж»

    Румынская команда после четырех туров группового раунда Лиги Европы находится на третьем месте с четырьмя очками в копилке. От «Янг Бойз», который идет вторым, она отстает на 3 пункта.

    В первом еврокубковом поединке «ЧФР Клуж» сумел добыть очки в противостоянии с ЦСКА София (2:0). А затем в родных стенах бело-бордовые расписали мировую с «Янг Бойз» (1:1).

    В стыковых поединках с «Ромой» «железнодорожники» дважды остались без набранных баллов. Сперва на «Олимпико» команда Дана Петреску уступила разгромно (0:5), а дома она проиграла не так болезненно (0:2).

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    В чемпионате Румынии «ЧФР Клуж» на данный момент находится на третьем месте. За 11 туров бело-бордовые заработали 21 очко. Перед продолжением ЛЕ подопечные Петреску вылетели из кубка страны от клуба «Политехника» Яссы (0:1).

    ЦСКА София

    В своих четырех матчах группового раунда Лиги Европы болгарский клуб не забил ни единого гола и заработал всего 1 балл. В турнирной таблице квартета A он находится на последнем месте.

    Еврокубковый сезон начался для ЦСКА София с домашнего поражения от «ЧФР Клуж» (0:2). А во втором туре красные неожиданно удержали ничью на «Олимпико» в дуэли с «Ромой» (0:0).

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    • Позже в двух встречах с «Янг Бойз» «армейцы» остались без набранных баллов. Сперва в Швейцарии они проиграли крупно (0:3), а 26 ноября в Болгарии хозяева уступили минимально (0:1).

    В домашнем первенстве ЦСКА София находится на четвертом месте с 13 очками, добытыми в 24 встречах. В минувшее воскресенье эта команда обыграла ЦСКА 1948 в 14-м туре чемпионата Болгарии (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «ЧФР Клуж» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 3.86, а на победу ЦСКА София — 5.60.

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    Команда из Румынии все еще может рассчитывать на плей-офф. Для этого ей нужно брать 3 очка в предстоящем поединке, надеяться на победу «Ромы» во встрече с «Янг Бойз», а потом громить швейцарцев в шестом туре.

    Подопечные Петреску в родных стенах будут мотивированными и сыграют на максимум своих возможностей. Наши прогноз и ставка — победа «ЧФР Клуж» с коэффициентом 1.70. 0

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    «Клуж» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги Европы 3 декабря 2020 года. Прогноз на «Клуж» — ЦСКА София. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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