«Севилья» — «Челси». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

В среду, 2 декабря, «Севилья» на своем поле примет «Челси» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Челси».

«Севилья»

«Севилья» занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету 10 очков.

В текущем розыгрыше турнира андалузская команда дважды обыграла «Краснодар» (3:2 и 2:1), одолела «Ренн» (1:0), а также разошлась миром с «Челси» (0:0).

В испанской Примере «Севилья» расположилась на пятой строчке после девяти сыгранных туров, в которых она набрала 16 очков.

Команда Хулена Лопетеги имеет в активе серию из трех побед подряд, за время которой она выиграла у «Осасуны» (1:0), «Сельты» (4:2) и «Уэски» (1:0).

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После травм у «Севильи» восстанавливаются Маркус Акунья, Сусо и Серхио Эскудеро.

«Челси»

Лондонский «Челси» возглавляет турнирную таблицу группы E с 10 набранными очками.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда поделили очки с «Севильей» (0:0), разгромили «Краснодар» (4:0) и дважды разобрались с «Ренном» (3:0 и 2:1).

В английской Премьер-лиге лондонцы идут третьими, но отстают от лидеров всего на два балла.

В национальном первенстве «синие» не проигрывают с 20 сентября, а в предыдущем туре они сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), имея заметное игровое преимущество во втором тайме.

У «Челси» после травмы восстанавливается полузащитник Билли Гилмор.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: победа «Челси» — 2.65, победа «Севильи» — 2.80, ничья — 3.30.

Обе команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала, но их очная встреча важна с точки зрения борьбы за первое место и более высокий посев при жеребьевке.

На «Стэмфорд Бридж» «Челси» и «Севилья» голов не забили, а это значит, что в Испании «синих» устроит любой результат, кроме поражения, тем более что у них хорошая разница забитых и пропущенных мячей.

Конечно, подопечные Лэмпарда вряд ли будут готовы оставить все силы на «Рамон Санчес Писхуан», ведь у них впереди важные матчи в АПЛ, но проиграть, как нам кажется, они не должны, поскольку набрали хорошую форму.

Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Челси" с форой 0» за 1.88.

Также можно присмотреться к ставке на ничью, так как этот результат может удовлетворить обе стороны противостояния. 0