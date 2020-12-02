ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 24-30 ноября
  • 22:51
    • «Шахтер» в Киеве одержал победу над «Реалом»
  • 22:49
    • «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в Москве
  • 22:33
    • «Интер» и менхенгладбахская «Боруссия» огласили составы
  • 22:18
    • Салах, Мане и Жота сыграют в атаке «Ливерпуля» против «Аякса»
  • 22:09
    • Зинченко выйдет в старте «Манчестер Сити» на матч с «Порту»
  • 22:09
    • Левандовски и Нойер вне заявки на матч с «Атлетико»
  • 21:50
    • ЦСКА в овертайме одолел «Куньлунь»
    Все новости спорта

    Обеспечит ли «Челси» первое место в группе?

    «Севилья» — «Челси». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Севилью Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Челси Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Челси»
    Футболисты «Челси»
    В среду, 2 декабря, «Севилья» на своем поле примет «Челси» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы E, которая пройдет на «Рамон Санчес Писхуан», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Севилья» — «Челси».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 02 Декабря 2020 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Челси Челси
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Севилья»

    «Севилья» занимает второе место в турнирной таблице группы E, имея на своем счету 10 очков.

    В текущем розыгрыше турнира андалузская команда дважды обыграла «Краснодар» (3:2 и 2:1), одолела «Ренн» (1:0), а также разошлась миром с «Челси» (0:0).

    В испанской Примере «Севилья» расположилась на пятой строчке после девяти сыгранных туров, в которых она набрала 16 очков.

    Команда Хулена Лопетеги имеет в активе серию из трех побед подряд, за время которой она выиграла у «Осасуны» (1:0), «Сельты» (4:2) и «Уэски» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После травм у «Севильи» восстанавливаются Маркус Акунья, Сусо и Серхио Эскудеро.

    «Челси»

    Лондонский «Челси» возглавляет турнирную таблицу группы E с 10 набранными очками.

    Подопечные Фрэнка Лэмпарда поделили очки с «Севильей» (0:0), разгромили «Краснодар» (4:0) и дважды разобрались с «Ренном» (3:0 и 2:1).

  • Ничья в пользу «Тоттенхэма». «Шпоры» вернулись на первое место в АПЛ
  • Команда Жозе Моуринью набрала очко на «Стэмфорд Бридж»
  • Вчера

    • В английской Премьер-лиге лондонцы идут третьими, но отстают от лидеров всего на два балла.

    В национальном первенстве «синие» не проигрывают с 20 сентября, а в предыдущем туре они сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (0:0), имея заметное игровое преимущество во втором тайме.

    У «Челси» после травмы восстанавливается полузащитник Билли Гилмор.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: победа «Челси» — 2.65, победа «Севильи» — 2.80, ничья — 3.30.

    Обе команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала, но их очная встреча важна с точки зрения борьбы за первое место и более высокий посев при жеребьевке.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    На «Стэмфорд Бридж» «Челси» и «Севилья» голов не забили, а это значит, что в Испании «синих» устроит любой результат, кроме поражения, тем более что у них хорошая разница забитых и пропущенных мячей.

    Конечно, подопечные Лэмпарда вряд ли будут готовы оставить все силы на «Рамон Санчес Писхуан», ведь у них впереди важные матчи в АПЛ, но проиграть, как нам кажется, они не должны, поскольку набрали хорошую форму.

    Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Челси" с форой 0» за 1.88.

    Также можно присмотреться к ставке на ничью, так как этот результат может удовлетворить обе стороны противостояния. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Борнмут — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Порту — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.26
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Марсель — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Жирона — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Атлетико» — «Локомотив»
  • Надежда на плей-офф. «Локо» сдержал «Атлетико» в Мадриде
    • 02:28 26/11/2020     «Ростов» — «Динамо»
  • Магия Шварца закончилась. «Ростов» рвется в чемпионскую гонку
    • 23:52 28/11/2020     «Лацио» — «Зенит»
  • Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
    • 02:17 25/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Севилья» — «Челси». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 2 декабря 2020 года. Прогноз на «Севилья» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры