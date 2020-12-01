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    Окажется ли результативной встреча на «Олимпийском»?

    «Шахтер» Д — «Реал». Прогноз (к. 1.95) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Реал»
    Винисиус
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» Д будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 1 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 01 Декабря 2020 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:55 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.60
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
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    «Шахтер» Д

    В группе B украинская команда опустилась на третье место. На ее счету так и осталось 4 очка, но теперь она отстает от «Реала» на 3 балла, а от «Боруссии» М — на 4.

    Еврокубковую кампанию «Шахтер» начал с сенсации. На «Альфредо ди Стефано» гости с большими кадровыми потерями из-за коронавируса смогли обыграть «Реал» (3:2).

    Во втором туре подопечные Луиша Каштру дома сумели сберечь ничью в противостоянии с «Интером» (0:0). А затем «горняки» дважды крупно влетели «Боруссии» М, пропустив суммарно 10 мячей (0:6; 0:4).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Украины «Шахтер» находится на втором месте с 23 очками в копилке. От лидеров оранжево-черные отстают на 3 пункта. Перед пятым туром ЛЧ «кроты» в УПЛ победили «Днепр-1».

    «Реал»

    После кошмарного старта в Лиге чемпионов мадридская команда смогла улучшить свое турнирное положение. Теперь она находится на втором месте с 7 баллами в запасе и отстает от лидеров всего на 1 очко.

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  • «Шахтер» — «Реал». Прогноз с коэф. 1.94

    • А проблемы в еврокубках «Реал» сам себе придумал в первом туре, когда дома уступил «Шахтеру» (2:3). Затем был выезд в Менхенгладбах, где «сливочные» вырвали ничью у «Боруссии» М (2:2).

    Решающими для команды Зидана стали стыковые матчи с «Интером». В родных стенах мадридцы победили с минимальной разницей (3:2), а в Милане они выиграли убедительнее (2:0).

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    • В Примере же «Реал» находится на четвертом месте с 17 очками. От первой строчки команда отстала на 7 пунктов. Перед продолжением еврокубков мадридцы умудрились проиграть «Алавесу» (1:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «Шахтера» в предстоящем матче оценивается в 8.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.90, а на победу «Реала» — 1.37.

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    В первой игре противостояние двух разных по уровню команд подарило 5 голов и сенсационный исход. В грядущем поединке цена победы еще выше.

    Мотивированные клубы будут биться за 3 очка, благодаря чему зрелищность станет только лучше. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.95. 0

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    «Шахтер» Д — «Реал». Прогноз (к. 1.95) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Шахтер» Д — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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