«Шахтер» Д — «Реал». Прогноз (к. 1.95) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» Д будет принимать «Реал». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 1 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Шахтер» Д — «Реал».

«Шахтер» Д

В группе B украинская команда опустилась на третье место. На ее счету так и осталось 4 очка, но теперь она отстает от «Реала» на 3 балла, а от «Боруссии» М — на 4.

Еврокубковую кампанию «Шахтер» начал с сенсации. На «Альфредо ди Стефано» гости с большими кадровыми потерями из-за коронавируса смогли обыграть «Реал» (3:2).

Во втором туре подопечные Луиша Каштру дома сумели сберечь ничью в противостоянии с «Интером» (0:0). А затем «горняки» дважды крупно влетели «Боруссии» М, пропустив суммарно 10 мячей (0:6; 0:4).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Украины «Шахтер» находится на втором месте с 23 очками в копилке. От лидеров оранжево-черные отстают на 3 пункта. Перед пятым туром ЛЧ «кроты» в УПЛ победили «Днепр-1».

«Реал»

После кошмарного старта в Лиге чемпионов мадридская команда смогла улучшить свое турнирное положение. Теперь она находится на втором месте с 7 баллами в запасе и отстает от лидеров всего на 1 очко.

А проблемы в еврокубках «Реал» сам себе придумал в первом туре, когда дома уступил «Шахтеру» (2:3). Затем был выезд в Менхенгладбах, где «сливочные» вырвали ничью у «Боруссии» М (2:2).

Решающими для команды Зидана стали стыковые матчи с «Интером». В родных стенах мадридцы победили с минимальной разницей (3:2), а в Милане они выиграли убедительнее (2:0).

В Примере же «Реал» находится на четвертом месте с 17 очками. От первой строчки команда отстала на 7 пунктов. Перед продолжением еврокубков мадридцы умудрились проиграть «Алавесу» (1:2).

Прогноз и ставка

Победа «Шахтера» в предстоящем матче оценивается в 8.10, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.90, а на победу «Реала» — 1.37.

В первой игре противостояние двух разных по уровню команд подарило 5 голов и сенсационный исход. В грядущем поединке цена победы еще выше.

Мотивированные клубы будут биться за 3 очка, благодаря чему зрелищность станет только лучше. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.95. 0