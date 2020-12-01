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    Преподнесет ли «Порту» неприятный сюрприз команде Гвардиолы?

    «Порту» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбольный матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Манчестер Сити»
    Пеп Гвардиола
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Драгау» 1 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Порту» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 01 Декабря 2020 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Порту»

    Португальский клуб из одноименного города заработал 9 очков в четырех турах ЛЧ. В таблице группы C он идет вторым и практически обеспечил себе выход в плей-офф.

    Несмотря на хорошие результаты в еврокубках, «Порту» начал текущий сезон с потери. В первом туре ЛЧ на стадионе «Этихад» гости вышли вперед, но позже пропустили трешку и проиграли «Манчестер Сити» (1:3).

    Затем на «Драгау» подопечные Сержиу Консейсау спокойно разобрались с «Олимпиакосом» (2:0). Победил дважды португальский клуб и в стыковых матчах с «Марселем» (3:0; 2:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А вот в чемпионате страны «Порту» пока находится на третьем месте. В 8 турах сине-белые добыли 16 очков и отстали от «Спортинга» на 6 баллов. В последнем матче чемпионата «драконы» обыграли клуб «Санта-Клара» (0:1).

    «Манчестер Сити»

    Английская команда в четырех еврокубковых встречах заработала максимум очков — 12. Благодаря этому она досрочно обеспечила себе желаемый выход в следующий раунд.

    В первом поединке на групповой стадии «Манчестер Сити» принимал «Порту». В родных стенах «горожане» столкнулись с сопротивлением гостей, однако в итоге смогли победить (3:1).

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    • Во втором туре подопечные Пепа Гвардиолы спокойно разобрались с «Марселем» (3:0). Удалось выиграть светло-синим и в двух поединках с «Олимпиакосом» (3:0; 1:0).

    В чемпионате Англии «Манчестер Сити» пока занимает десятую строчку в таблице с 15 баллами на счету. В недавней встрече в рамках Премьер-лиги «горожане» прошлись катком по «Бернли» (5:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Порту» в игре пятого тура группового раунда Лиги чемпионов оценивается в 5.35, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.94, а на победу «Манчестер Сити» — 1.71.

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    Команда Гвардиолы уже обеспечила себе путевку в плей-офф, а «Порту» с высокой долей вероятности идет дальше со второго места.

    Между собой два соперника, любящих открытый футбол, зарубятся результативно. Учитывая, что «Сити» сейчас не идеален в обороне, хозяева матча могут поразить ворота «горожан». Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.68. 0

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    «Порту» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбольный матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Порту» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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