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    Ожидать ли высокой результативности на «Энфилде»?

    «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз (к. 1.84) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Аякс»
    Трент Александер-Арнольд
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» будет принимать «Аякс». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 1 декабря. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аякс».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Декабря 2020 года
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    «Ливерпуль»

    Английской команде удалось возглавить турнирную таблицу группы D с девятью очками в копилке. От второго и третьего клубов «мерсисайдцы» оторвались на 2 балла.

    Первый поединок состоялся для «Ливерпуля» на чужом поле. На «Йохан Кройфф Арене» гости, благодаря автоголу Тальяфико, добыли победу над «Аяксом» (1:0).

    А затем в родных стенах подопечные Юргена Клоппа спокойно обыграли «Мидтьюлланн» (2:0). Далее в первом матче с «Аталантой» красные разгромили итальянцев (5:0), а во втором поединке они проиграли (0:2).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Англии «Ливерпуль» никуда не делся со второго места. За 10 туров команда заработала 21 очко и отстала от «Тоттенхэма» по дополнительным показателям. В недавней встрече «мерсисайдцы» упустили победу над «Брайтоном» (1:1).

    «Аякс»

    Нидерландская команда из Амстердама занимает второе место в квартете D, имея 7 баллов на счету. Столько же очков заработала и «Аталанта», которая идет третьей.

    Еврокубковый сезон «Аякс» начал с потери. Дома амстердамский клуб уступил «Ливерпулю» (0:1). А затем в Бергамо гости заработали 1 балл в дуэли с «Аталантой» (2:2).

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    • Непростым для подопечных Эрика тен Хага оказался и выезд на «МСХ Арену», где «аяксиды» все же победили «Мидтьюлланн» (2:1). Во втором поединке с датчанами клуб из Амстердама справился увереннее (3:1).

    В Эредивизи «Аякс» находится на первом месте с 27 очками. От второго клуба он оторвался на 2 пункта. На прошлых выходных команда Эрика тен Хага разгромила «Эммен» (5:0).

    Прогноз и ставка

    Победа «Ливерпуля» в предстоящем матче оценивается в 1.71, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.34, а на победу «Аякса» — 4.74.

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    В группе D начинается все самое интересное. Дома «Аталанта», скорее всего, прихлопнет «Мидтьюлланн», что позволит ей временно опередить «Ливерпуль» на 1 очко.

    Ну а битва на «Энфилде» в итоге может существенно увеличить шансы любой команды на плей-офф. В своих домашних играх ливерпульцы не слишком много забивали ранее. Не удастся им раскатать мотивированный «Аякс» и в этой встрече. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 за 1.84. 0

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    «Ливерпуль» — «Аякс». Прогноз (к. 1.84) на тоталы в матче Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Аякс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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