«Аталанта» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

«Аталанта»
Итальянская команда из города Бергамо находится на третьем месте в турнирной таблице группы D с 7 набранными очками. От первой строчки ее отделяют всего 2 балла, а от второй — результат очной встречи с «Аяксом».
В первом туре Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла с «Мидтьюлланном» в Дании. На чужом поле «провинциалы» без шансов разгромили хозяев (4:0).
А затем подопечные Джана Пьеро Гасперини устроили голевую рубку с «Аяксом» (2:2). В стыковых матчах с «Ливерпулем» итальянцы сперва проиграли (0:5), а позже завоевали 3 очка на «Энфилде» (2:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В чемпионате Италии дела у «Аталанты» пока складываются не лучшим образом. В таблице Серии А команда из Бергамо опустилась на 8 строчку с 14 баллами на счету. На прошлых выходных «провинциалы» уступили «Вероне» (0:2).
«Мидтьюлланн»
Команда из Дании без шансов застряла на дне таблицы группы D. За 4 матча она не набрала ни единого балла, забила только 2 гола, а пропустила в свою сетку 11 мячей.
В первом туре Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» дома принимал «Аталанту». В поединке на «МСХ Арене» хозяева потерпели разгромное поражение (0:4).
Во втором еврокубковом матче подопечные Бриана Приске на «Энфилде» уступили «Ливерпулю» (0:2). А в стыковых играх с «Аяксом» датчане успели пару раз забить, но в итоге все равно остались ни с чем (1:2; 1:3).
В чемпионате страны «Мидтьюлланн» лидирует с 20 баллами на счету и опережает ближайших конкурентов на 2 пункта. Но на выходных «волки» потеряли очки в противостоянии с «Ольборгом» (0:0).
Прогноз и ставка
На победу «Аталанты» в игре пятого тура Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.21, на ничью — 7.60, а на победу «Мидтьюлланна» — 14.0.
Если команда Гасперини хочет сохранить шансы на плей-офф, ей необходимо брать 3 очка в матче с клубом, которому в текущем сезоне даже Лига Европы ее светит.
Но у коллектива из Бергамо в последнее время имеются проблемы с результатами и игрой впереди. Итальянцы явно подустали из-за плотного графика. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аталанты» меньше 3 с коэффициентом 1.70. 0