«Аталанта» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» будет принимать «Мидтьюлланн». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 1 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Мидтьюлланн».

«Аталанта»

Итальянская команда из города Бергамо находится на третьем месте в турнирной таблице группы D с 7 набранными очками. От первой строчки ее отделяют всего 2 балла, а от второй — результат очной встречи с «Аяксом».

В первом туре Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла с «Мидтьюлланном» в Дании. На чужом поле «провинциалы» без шансов разгромили хозяев (4:0).

А затем подопечные Джана Пьеро Гасперини устроили голевую рубку с «Аяксом» (2:2). В стыковых матчах с «Ливерпулем» итальянцы сперва проиграли (0:5), а позже завоевали 3 очка на «Энфилде» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В чемпионате Италии дела у «Аталанты» пока складываются не лучшим образом. В таблице Серии А команда из Бергамо опустилась на 8 строчку с 14 баллами на счету. На прошлых выходных «провинциалы» уступили «Вероне» (0:2).

«Мидтьюлланн»

Команда из Дании без шансов застряла на дне таблицы группы D. За 4 матча она не набрала ни единого балла, забила только 2 гола, а пропустила в свою сетку 11 мячей.

В первом туре Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» дома принимал «Аталанту». В поединке на «МСХ Арене» хозяева потерпели разгромное поражение (0:4).

Во втором еврокубковом матче подопечные Бриана Приске на «Энфилде» уступили «Ливерпулю» (0:2). А в стыковых играх с «Аяксом» датчане успели пару раз забить, но в итоге все равно остались ни с чем (1:2; 1:3).

В чемпионате страны «Мидтьюлланн» лидирует с 20 баллами на счету и опережает ближайших конкурентов на 2 пункта. Но на выходных «волки» потеряли очки в противостоянии с «Ольборгом» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в игре пятого тура Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.21, на ничью — 7.60, а на победу «Мидтьюлланна» — 14.0.

Если команда Гасперини хочет сохранить шансы на плей-офф, ей необходимо брать 3 очка в матче с клубом, которому в текущем сезоне даже Лига Европы ее светит.

Но у коллектива из Бергамо в последнее время имеются проблемы с результатами и игрой впереди. Итальянцы явно подустали из-за плотного графика. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аталанты» меньше 3 с коэффициентом 1.70. 0