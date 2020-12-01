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    Сколько мячей «Аталанта» забьет «Мидтьюлланну»?

    «Аталанта» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Мидтьюлланн»
    Йосип Иличич
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» будет принимать «Мидтьюлланн». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 1 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Мидтьюлланн».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 01 Декабря 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Мидтьюлланн Мидтьюлланн
  • Хернинг
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    «Аталанта»

    Итальянская команда из города Бергамо находится на третьем месте в турнирной таблице группы D с 7 набранными очками. От первой строчки ее отделяют всего 2 балла, а от второй — результат очной встречи с «Аяксом».

    В первом туре Лиги чемпионов «Аталанта» сыграла с «Мидтьюлланном» в Дании. На чужом поле «провинциалы» без шансов разгромили хозяев (4:0).

    А затем подопечные Джана Пьеро Гасперини устроили голевую рубку с «Аяксом» (2:2). В стыковых матчах с «Ливерпулем» итальянцы сперва проиграли (0:5), а позже завоевали 3 очка на «Энфилде» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В чемпионате Италии дела у «Аталанты» пока складываются не лучшим образом. В таблице Серии А команда из Бергамо опустилась на 8 строчку с 14 баллами на счету. На прошлых выходных «провинциалы» уступили «Вероне» (0:2).

    «Мидтьюлланн»

    Команда из Дании без шансов застряла на дне таблицы группы D. За 4 матча она не набрала ни единого балла, забила только 2 гола, а пропустила в свою сетку 11 мячей.

    В первом туре Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» дома принимал «Аталанту». В поединке на «МСХ Арене» хозяева потерпели разгромное поражение (0:4).

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    • Во втором еврокубковом матче подопечные Бриана Приске на «Энфилде» уступили «Ливерпулю» (0:2). А в стыковых играх с «Аяксом» датчане успели пару раз забить, но в итоге все равно остались ни с чем (1:2; 1:3).

    В чемпионате страны «Мидтьюлланн» лидирует с 20 баллами на счету и опережает ближайших конкурентов на 2 пункта. Но на выходных «волки» потеряли очки в противостоянии с «Ольборгом» (0:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Аталанты» в игре пятого тура Лиги чемпионов букмекеры дают коэффициент 1.21, на ничью — 7.60, а на победу «Мидтьюлланна» — 14.0.

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    Если команда Гасперини хочет сохранить шансы на плей-офф, ей необходимо брать 3 очка в матче с клубом, которому в текущем сезоне даже Лига Европы ее светит.

    Но у коллектива из Бергамо в последнее время имеются проблемы с результатами и игрой впереди. Итальянцы явно подустали из-за плотного графика. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Аталанты» меньше 3 с коэффициентом 1.70. 0

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    «Аталанта» — «Мидтьюлланн». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Мидтьюлланн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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