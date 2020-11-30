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    В Лестере будет результативно

    «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Фулхэм»
    Харви Барнс и Джейми Варди
    В рамках четвертого игрового дня 10 тура английской Премьер-лиги «Лестер» на «Кинг Пауэр» примет «Фулхэм». Матч состоится 30 ноября и начнется в 20:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Фулхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 20:30 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» занимает 4 место, имея в своем активе 18 очков. В прошлом туре «лисы» проиграли «Ливерпулю» 0:3 и это было третье фиаско команды в сезоне.

    В целом хозяева выступают довольно ровно. Однако за два последних матча они пропустил 6 мячей. Кроме «Ливерпуля» подопечным Роджерса 3 мяча отгрузила «Брага» (3:3) в Лиге Европы. Но там у «Лестера» практически все решено, поэтому ничья ни на что не повлияла.

    В АПЛ перед «Ливерпулем» у «синих» была победа над «Вулверхэмптоном» (1:0), а также им удалось разгромить «Лидс» (4:1).

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    С составом ситуация удовлетворительна. В лазарете остаются все те же Сеюнджю, Ндиди и Амарти. Под вопросом Кастань. Рикарду Перейра продолжает набирать форму после травмы.

    «Фулхэм»

    У «коттеджеров» дела не клеются, хотя недавно команда одержала свою первую победу в сезоне, обыграв «Вест Бромвич» 2:0. Правда, после этого подопечные Паркера проиграли «Вест Хэму» 0:1 и «Эвертону» 2:3.

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    «Фулхэм» имеет 7 поражений в 9 турах чемпионата. Это больше, чем у любой другой команды турнира. Вместе с «Вест Бромом» гости возглавляют рейтинг самых пропускаемых команд АПЛ.

    Из четырех выездных встреч «Фулхэм» проиграл три, а в одном случае сыграл вничью.

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    Прогноз и ставка

    На «Лестер» дают 1.58, поэтому команда является фаворитом. На «Фулхэм» букмекеры поставили 6.20, а ничья оценивается цифрой 4.20.

    «Лестеру» нужно побеждать и команда Роджерса имеет все шансы. «Фулхэм» позволяет соперникам забивать, так что ставим на ИТ 1 больше 1.5 за 1.67.

    Четыре из пяти матчей «Лестера» заканчивались с тоталом больше 2.5. Можно провести некоторую параллель с матчем «коттеджеров» против «Эвертона». От команд из топ-6 гости пропускали достаточно и было результативно. Так что предлагаем вариант тотал больше 2.5 за 1.81. 0

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    «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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