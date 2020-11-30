«Коламбус Крю» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.43) и ставки на МЛС 30 ноября 2020 года

«Коламбус Крю» встретится на своем поле с «Нэшвиллом» в рамках четвертьфинала плей-офф МЛС. Матч пройдет 30 ноября в Коламбусе, начало — в 04:00 мск. Прогноз на «Коламбус Крю» — «Нэшвилл».

«Коламбус Крю»

«Коламбус» по итогам регулярного чемпионата МЛС занял в третье место в турнирной таблице Восточной конференции, благодаря чему сразу же попал в 1/8 финала плей-офф.

В «регулярке» команда набрала 41 очко в 23 матчах. «Коламбус», в первую очередь, отличался неплохой игрой в обороне, пропуская в среднем за матч меньше гола.

Еще один интересный момент: в 11-ти домашних матчах регулярного сезона «Крю» одержали десять побед.

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В 1/8 финала «Коламбус» в непростом матче выиграл на своем поле у «Нью-Йорк Ред Буллз» (3:2).

«Нэшвилл»

Тем временем «Нэшвилл» завершил регулярный сезон на седьмом месте в Восточной конференции. Из-за этого команде пришлось участвовать в дополнительном отборе для попадания в 1/8 финала.

И как ни странно, «Нэшвилл» легко справился с этой задачей. В квалификации команда разгромила «Интер Майами» (3:0), одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм.

В 1/8 финала «Нэшвилл» продолжил удивлять. На этот раз команда Гэри Смита выиграла у «Торонто», одной из лучших команд Востока, забив единственный гол в овертайме.

Прогноз и ставка

Букмекеры не видят фаворита в предстоящем матче. По всей видимости, их тоже очень удивила уверенная игра «Нэшвилла».

Поставить на победу «Коламбуса» можно за 2.43, ничью в основное время предлагают за 3.24, а победу «Нэшвилла» — за 3.04.

«Нэшвилл» действительно хорош, но слабо верится, что ему удастся провести третий идеальный матч кряду. Хотя бы по той причине, что «Коламбус» тоже отлично действует в обороне и при этом гораздо изобратательнее в атаке.

Ставка — победа «Коламбус Крю» в основное время за 2.43.

А также индивидуальный тотал «Коламбуса» больше 1,5 за 2.65. 0