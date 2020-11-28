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    Сможет ли «Уэска» устоять на домашнем поле?

    «Уэска» — «Севилья». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Примеры 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уэска» — «Севилья»
    Сандро Рамирес
    28 ноября «Севилья» сыграет в гостях у «Уэски» в рамках 28 тура испанской Примеры. Поединок должен состояться на стадионе «Эль Алькорас». Начало в 20:30 мск. Прогноз на «Уэска» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 28 Ноября 2020 года
    Уэска
  • Испания. Примера
    •  Уэска 20:30 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.00
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    «Уэска»

    По итогам 20 туров «Уэска» занимает предпоследнее место. У нее всего 7 очков, которые были набраны исключительно за счет ничейных исходов. Кроме 7 ничьих команда потерпела 3 поражения.

    «Уэска» чаще всех играла вничью в этом сезоне. Как раз в прошлых двух турах «оскенцы» сыграли вничью. Коллектив добыл по баллу в играх против «Осасуны» и «Эйбара». Ранее было два подряд поражения — 4:1 с «Реалом» и «Реал Сосьедадом».

    «Сине-гранатовые» остаются единственной командой турнира, которой еще ни разу не удалось победить.

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    Отметим, что в домашних стенах команда сыграла три раза подряд вничью, проиграв лишь в первой домашней игре сезона.

    «Севилья»

    «Севилью» отделяет всего одно очко от зоны еврокубков. Сейчас команда Лопетеги занимает 7 место с 13 очками. В прошлых двух турах «андалусийцы» праздновали победу.

  • Показали характер, но на этом все. «Краснодар» проиграл «Севилье»
  • Реакция прессы на матч «Краснодар» — «Севилья»
  • 25/11/2020

    • С учетом Лиги чемпионов гости имеют 4-матчевую серию победу. На европейской арене «Севилья» дважды обыграла «Краснодар» со счетом 3:1 и 2:1. В чемпионате Испании «нервионцы» были сильнее «Осасуны» (1:0) и «Сельты» (4:2).

    Команда не смогла победить в последних трех играх турнира, сыграв вничью и дважды уступив сопернику, но при этом и соперники были не простыми. Речь идет о «Гранаде» и «Атлетике».

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    В лазарете «севильцев» Серхио Эскудеро, Маркус Акуна, Сусо и Карлос Фернандес.

    Прогноз и ставка

    На «Севилью» букмекеры завысили коэффициент и поставили 2.00. «Уэску» оценивают в 4.20, а на ничью дают 3.35.

    В этом сезоне «Уэска» смогла устоять перед «Вильярреалом», «Атлетико» и «Валенсией» на своем поле. Команда проиграла только одну домашнюю встречу. «Севилье» же тяжело играть на выезде, в прошлый раз гости с трудом обыграли «Краснодар». Попробуем вариант «1Х» за 1.86.

    Только три из десяти встреч «Уэски» в Примере заканчивались результативно. В остальных случаях хозяева держали оборону и пропускали не более одного или двух голов. Ставим на тотал меньше 2.5 за 1.66. 0

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    «Уэска» — «Севилья». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Примеры 28 ноября 2020 года . Прогноз на «Уэска» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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