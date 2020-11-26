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    Сохранит ли «Селтик» шансы на плей-офф Лиги Европы?

    «Спарта» Прага — «Селтик». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Селтик»
    «Селтик» набрал лишь один балл в ЛЕ
    В рамках 4-го тура Лиги Европы пражская «Спарта» дома примет шотландский «Селтик». Команды встретятся 26 ноября на «Дженерали Арена». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Селтик».

    «Спарта» Прага

    До прошлого тура Лиги Европы хозяева отличились всего одним забитым голом и не набрали ни одного очка.

    Тем не менее, в 3-м матче стадии они разгромили соперника на выезде со счетом 4:1 и поднялист на третье место с тремя баллами.

    Ранее «Спарта» потерпела два разгромных поражения в турнире. Со счетом 1:4 команда проиграла «Лиллю» и со счетом 0:3 уступила «Милану».

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    Не все хорошо у команды и на внутренней арене. После успеха в Глазго пражане потерпели поражения от «Виктории» (1:3) и «Ческе Будеёвице» (2:4).

    «Селтик»

    «Селтику» при «Милане» и «Лилле» второе место занять будет сложно. Сейчас команда занимает четвертую строчку с одним пунктом в активе и отставанием в пять баллов от проходной в плей-офф позиции.

    «Кельты» взяли очко во встрече с «Лиллем» (2:2). А вот «Милану» коллектив проиграл со счетом 1:3, после чего потерпел разгром от «Спарты» (1:4) на своем поле.

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    • В чемпионате Шотландии глазвегианцы с 30 зачетными пунктами находится на второй строке, уступая 11 баллов лидирующему «Ренджерс», однако имеет две игры в запасе.

    Подопечные Леннона за всю турнирную дистанцию текущего первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв «Джерс» (0:2), но зачастили ничьими, включая и прошлый тур, где сыграли 2:2 с «Хибернианом».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0

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