«Спарта» Прага — «Селтик». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В рамках 4-го тура Лиги Европы пражская «Спарта» дома примет шотландский «Селтик». Команды встретятся 26 ноября на «Дженерали Арена». Начало матча в 20:55 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Селтик».

«Спарта» Прага

До прошлого тура Лиги Европы хозяева отличились всего одним забитым голом и не набрали ни одного очка.

Тем не менее, в 3-м матче стадии они разгромили соперника на выезде со счетом 4:1 и поднялист на третье место с тремя баллами.

Ранее «Спарта» потерпела два разгромных поражения в турнире. Со счетом 1:4 команда проиграла «Лиллю» и со счетом 0:3 уступила «Милану».

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Не все хорошо у команды и на внутренней арене. После успеха в Глазго пражане потерпели поражения от «Виктории» (1:3) и «Ческе Будеёвице» (2:4).

«Селтик»

«Селтику» при «Милане» и «Лилле» второе место занять будет сложно. Сейчас команда занимает четвертую строчку с одним пунктом в активе и отставанием в пять баллов от проходной в плей-офф позиции.

«Кельты» взяли очко во встрече с «Лиллем» (2:2). А вот «Милану» коллектив проиграл со счетом 1:3, после чего потерпел разгром от «Спарты» (1:4) на своем поле.

В чемпионате Шотландии глазвегианцы с 30 зачетными пунктами находится на второй строке, уступая 11 баллов лидирующему «Ренджерс», однако имеет две игры в запасе.

Подопечные Леннона за всю турнирную дистанцию текущего первенства потерпели лишь одно фиаско, проиграв «Джерс» (0:2), но зачастили ничьими, включая и прошлый тур, где сыграли 2:2 с «Хибернианом».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех хозяев поля оценивается в 2,80, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,30. 0