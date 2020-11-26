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    Возьмет ли ПСВ реванш у ПАОКа?

    ПСВ — ПАОК. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСВ — ПАОК
    Дониэлл Мален
    26 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги Европы нидерландский ПСВ дома сыграет с греческим ПАОКом. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на ПСВ — ПАОК.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 26 Ноября 2020 года
    ПСВ
  • Лига Европы. Группа E
    •  ПСВ 23:00 ПАОК ПАОК
  • Салоники
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    ПСВ

    За три проведенных матча ПСВ набрал всего лишь три очка, которые позволяют коллективу находится на третьей строке в группе Е, уступая второй строке два балла.

    Начали нидерландцы групповой турнир с домашнего фиаско от «Гранады» (1:2), потом они на выезде одолели 2:1 «Омонию», после чего были разгромлены в Греции предстоящим соперником — 1:4.

    На внутренней арене клуб из Эйндховена после девяти туров идет на четвертой строке, имея в своем активе 20 очков, что на четыре меньше, чем у лидера.

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    Непосредственной перед этой игрой ПСВ в чемпионате Нидерландов расписал гостевую мировую с «Твенте» (1:1), а туром ранее на своей арене крупно обыграл «Виллем II» — 3:0.

    ПАОК

    У ПАОКа в копилке находится пять набранных пунктов, позволяющие команде находится на второй позиции в квартете, отставая от первой строки на два очка.

    Стартовали греки с двух мировых исходов, поделив очки дома с «Омонией» (1:1) и с «Гранадой» (0:0) в гостях, а в третьем туре разгромили на родной арене предстоящего оппонента — 4:1.

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    • В чемпионате Греции после восьми проведенных встреч клуб из города Солоники с 18 очками идет на третьей строчке, однако лидеру уступает всего лишь один пункт.

    Стоить отметить, что у ПАОКа 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой он добился пять викторий и трижды сыграл вничью.

    Между собой эти клубы провели пять игр. В трех случаях выиграл ПСВ и дважды победу праздновал ПАОК.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.78.

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    На викторию ПАОКа дают — 4.62, ничья оценена — в 4.22.

    Прогнозируем, что эйндховенцы в родных стенах смогут взять реванш за поражение в Греции. 0

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    ПСВ — ПАОК. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года. Прогноз на ПСВ — ПАОК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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