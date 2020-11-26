ПСВ — ПАОК. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

ПСВ
За три проведенных матча ПСВ набрал всего лишь три очка, которые позволяют коллективу находится на третьей строке в группе Е, уступая второй строке два балла.
Начали нидерландцы групповой турнир с домашнего фиаско от «Гранады» (1:2), потом они на выезде одолели 2:1 «Омонию», после чего были разгромлены в Греции предстоящим соперником — 1:4.
На внутренней арене клуб из Эйндховена после девяти туров идет на четвертой строке, имея в своем активе 20 очков, что на четыре меньше, чем у лидера.
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Непосредственной перед этой игрой ПСВ в чемпионате Нидерландов расписал гостевую мировую с «Твенте» (1:1), а туром ранее на своей арене крупно обыграл «Виллем II» — 3:0.
ПАОК
У ПАОКа в копилке находится пять набранных пунктов, позволяющие команде находится на второй позиции в квартете, отставая от первой строки на два очка.
Стартовали греки с двух мировых исходов, поделив очки дома с «Омонией» (1:1) и с «Гранадой» (0:0) в гостях, а в третьем туре разгромили на родной арене предстоящего оппонента — 4:1.
В чемпионате Греции после восьми проведенных встреч клуб из города Солоники с 18 очками идет на третьей строчке, однако лидеру уступает всего лишь один пункт.
Стоить отметить, что у ПАОКа 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой он добился пять викторий и трижды сыграл вничью.
Между собой эти клубы провели пять игр. В трех случаях выиграл ПСВ и дважды победу праздновал ПАОК.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.78.
На викторию ПАОКа дают — 4.62, ничья оценена — в 4.22.
Прогнозируем, что эйндховенцы в родных стенах смогут взять реванш за поражение в Греции. 0