ПСВ — ПАОК. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

26 ноября в четвертом туре группового этапа Лиги Европы нидерландский ПСВ дома сыграет с греческим ПАОКом. Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на ПСВ — ПАОК.

ПСВ

За три проведенных матча ПСВ набрал всего лишь три очка, которые позволяют коллективу находится на третьей строке в группе Е, уступая второй строке два балла.

Начали нидерландцы групповой турнир с домашнего фиаско от «Гранады» (1:2), потом они на выезде одолели 2:1 «Омонию», после чего были разгромлены в Греции предстоящим соперником — 1:4.

На внутренней арене клуб из Эйндховена после девяти туров идет на четвертой строке, имея в своем активе 20 очков, что на четыре меньше, чем у лидера.

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Непосредственной перед этой игрой ПСВ в чемпионате Нидерландов расписал гостевую мировую с «Твенте» (1:1), а туром ранее на своей арене крупно обыграл «Виллем II» — 3:0.

ПАОК

У ПАОКа в копилке находится пять набранных пунктов, позволяющие команде находится на второй позиции в квартете, отставая от первой строки на два очка.

Стартовали греки с двух мировых исходов, поделив очки дома с «Омонией» (1:1) и с «Гранадой» (0:0) в гостях, а в третьем туре разгромили на родной арене предстоящего оппонента — 4:1.

В чемпионате Греции после восьми проведенных встреч клуб из города Солоники с 18 очками идет на третьей строчке, однако лидеру уступает всего лишь один пункт.

Стоить отметить, что у ПАОКа 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой он добился пять викторий и трижды сыграл вничью.

Между собой эти клубы провели пять игр. В трех случаях выиграл ПСВ и дважды победу праздновал ПАОК.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ПСВ предлагают — 1.78.

На викторию ПАОКа дают — 4.62, ничья оценена — в 4.22.

Прогнозируем, что эйндховенцы в родных стенах смогут взять реванш за поражение в Греции. 0