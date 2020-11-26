«Клуж» — «Рома». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Лиги Европы 26 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «ЧФР Клуж» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 26 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Клуж» — «Рома».

«ЧФР Клуж»

В турнирной таблице группы A румынский клуб находится на третьем месте. В трех встречах ЛЕ команда набрала 4 очка. Столько же баллов на счету «Янг Бойз», который идет вторым.

В стартовом поединке группового раунда «ЧФР Клуж» сразился с ЦСКА София. В Болгарии гости добыли победу (2:0). А затем в домашнем первенстве бело-бордовые переиграли «Волунтари» (1:0).

Во втором туре Лиги Европы подопечные Дана Петреску расписали мировую с «Янг Бойз» (1:1), а затем были поражения от «Газ Метан» в чемпионате (1:2) и от «Ромы» в ЛЕ (0:5).

Календарь и таблица Лиги Европы

В последних встречах в рамках Высшей лиги «ЧФР Клуж» победил «Арджеш» (2:0) и уступил «Араду» (0:1). В таблице чемпионата «железнодорожники» находятся на третьем месте с 21 очком на счету.

«Рома»

Итальянская команда из Рима после трех туров возглавляет турнирную таблицу квартета A с 7 баллами в копилке. Двух ближайших конкурентов она опережает на 3 очка.

Первый поединок в Лиге Европы «Рома» провела в гостях. В Швейцарии красно-желтые одержали верх над «Янг Бойз» (2:1). А затем была ничья в дуэли с «Миланом» в чемпионате (3:3).

Позже в еврокубках команда Паулу Фонсеки неожиданно скатала ничейку во встрече с ЦСКА София (0:0). А первого ноября «волки» обыграли «Фиорентину» в Серии А (2:0). В третьем туре ЛЕ римляне разбили «ЧФР Клуж» (5:0).

После поединка в ЛЕ «Рома» победила «Дженоа» (3:1) и «Парму» (3:0) в чемпионате. На данном этапе сезона в Италии команда Фонсеки замыкает тройку лидеров, имея 17 очков.

Прогноз и ставка

Победа «ЧФР Клуж» в игре четвертого тура группового раунда Лиги Европы оценивается в 4.12, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Ромы» — 1.85.

В группе A идет плотная борьба за плей-офф. Римская команда, несмотря на лидерство, еще не обеспечила себе путевку в следующий раунд с первого места.

В Румынии гости намерены выбить одного из соперников из гонки за верхнюю строчку, поэтому наши прогноз и ставка — победа «Ромы» с коэффициентом 1.85. 0