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    Окажется ли удачным выезд «Порту» на «Велодром»?

    «Марсель» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Порту»
    Хесус Корона
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Порту».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 25 Ноября 2020 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Группа C
    •  Марсель 23:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Марсель»

    Французская команда пока является худшей в квартете C. В трех турах группового раунда она не забила ни единого гола и не набрала очков. В таблице этот клуб идет последним с разницей мячей — 0:7.

    В стартовой игре Лиги чемпионов «Марсель» встретился с «Олимпиакосом» в гостях. На чужом поле «провансальцы» потерпели поражение, пропустив гол в компенсированное время (0:1).

    После провального матча в еврокубках подопечные Андре Виллаша-Боаша победили «Лорьян» в Лиге 1 (1:0). А затем в ЛЧ «южане» остались без очков в поединках с «Манчестер Сити» (0:3) и «Порту» (0:3).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последнем матче чемпионата «Марсель» одержал верх над «Страсбуром» (1:0). В таблице Лиги 1 команда заняла шестую позицию с 18 очками, добытыми в девяти играх.

    «Порту»

    Португальский клуб из одноименного города занимает второе место в таблице группы C, имея в своей копилке 9 очков. От первой позиции команду отделяют 3 балла.

    В стартовой игре Лиги чемпионов «Порту» встретился с «Манчестер Сити». В поединке на «Этихад» «драконы» потерпели поражение (1:3). А затем в матче Примейры-лиги они победили «Жил Висенте» (1:0).

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    • Во втором туре ЛЧ подопечные Сержиу Консейсау в родных стенах спокойно разобрались с «Олимпиакосом» (2:0), а чуть позже сине-белые проиграли в чемпионате «Пасуш де Феррейра» (2:3). Затем в еврокубковой встрече «Порту» раскатал «Марсель» (3:0).

    А в домашнем первенстве, где команда идет четвертой, «драконы» победили «Портимоненси» (3:1). В недавнем матче в Кубке страны коллектив Консейсау прошел «Фабрил до Баррейро» (2:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.97, на ничью — 3.30, а на победу «Порту» — 2.58.

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    На данный момент французский клуб пока может мечтать максимум о третьем месте, которое позволит сыграть в Лиге Европы.

    А португальцам нужно в гостях брать очки, чтобы увереннее закрепиться на второй строчке. На выезде «драконы» вполне способны подпортить нервишки команде Виллаша-Боаша. Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.81. 0

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    «Марсель» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Марсель» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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