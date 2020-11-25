«Марсель» — «Порту». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 25 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Порту».

«Марсель»

Французская команда пока является худшей в квартете C. В трех турах группового раунда она не забила ни единого гола и не набрала очков. В таблице этот клуб идет последним с разницей мячей — 0:7.

В стартовой игре Лиги чемпионов «Марсель» встретился с «Олимпиакосом» в гостях. На чужом поле «провансальцы» потерпели поражение, пропустив гол в компенсированное время (0:1).

После провального матча в еврокубках подопечные Андре Виллаша-Боаша победили «Лорьян» в Лиге 1 (1:0). А затем в ЛЧ «южане» остались без очков в поединках с «Манчестер Сити» (0:3) и «Порту» (0:3).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последнем матче чемпионата «Марсель» одержал верх над «Страсбуром» (1:0). В таблице Лиги 1 команда заняла шестую позицию с 18 очками, добытыми в девяти играх.

«Порту»

Португальский клуб из одноименного города занимает второе место в таблице группы C, имея в своей копилке 9 очков. От первой позиции команду отделяют 3 балла.

В стартовой игре Лиги чемпионов «Порту» встретился с «Манчестер Сити». В поединке на «Этихад» «драконы» потерпели поражение (1:3). А затем в матче Примейры-лиги они победили «Жил Висенте» (1:0).

Во втором туре ЛЧ подопечные Сержиу Консейсау в родных стенах спокойно разобрались с «Олимпиакосом» (2:0), а чуть позже сине-белые проиграли в чемпионате «Пасуш де Феррейра» (2:3). Затем в еврокубковой встрече «Порту» раскатал «Марсель» (3:0).

А в домашнем первенстве, где команда идет четвертой, «драконы» победили «Портимоненси» (3:1). В недавнем матче в Кубке страны коллектив Консейсау прошел «Фабрил до Баррейро» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.97, на ничью — 3.30, а на победу «Порту» — 2.58.

На данный момент французский клуб пока может мечтать максимум о третьем месте, которое позволит сыграть в Лиге Европы.

А португальцам нужно в гостях брать очки, чтобы увереннее закрепиться на второй строчке. На выезде «драконы» вполне способны подпортить нервишки команде Виллаша-Боаша. Наши прогноз и ставка — «Порту» выиграет хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.81. 0