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    Сумеет ли «Локомотив» отличиться голами в Мадриде?

    «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.82) на тоталы матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Локомотив»
    «Локомотив» — «Атлетико»
    Мадридский «Атлетико» примет московский «Локомотив» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 25 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 25 Ноября 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Атлетико»

    Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов испортил Диего Симеоне настроение — «Атлетико» был разгромлен «Баварией» в Мюнхене со счетом 0:4.

    Вернувшись домой, «Атлетико» обыграл на своем поле «Бетис» (2:0) в рамках примеры, а потом во 2-м туре ЛЧ не без труда справился с «Зальцбургом» (3:2), вырвав победу в концовке.

    Затем «матрасники» на выезде победили «Осасуну» (3:1) в Примере, а в 3-м туре ЛЧ потеряли очки в Москве, сыграв вничью с «Локомотивом» — 1:1

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последних матчах «Атлетико» на своем поле разгромил «Кадис» (4:0) и одолел «Барселону» со счетом 1:0.

    С 20 очками после 8 туров Примеры «матрасники» идут на 2-м месте. Разница мячей 18-2, по 5 голов забили Жоау Феликс и Луис Суарес, который не сыграет из-за коронавируса.

    «Локомотив»

    В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

    Затем «Локо» внезапно на своем поле уступил «Ротору» (1:2) в рамках РПЛ, зато во втором туре ЛЧ оказал дома уверенное сопротивление «Баварии», хотя в итоге и уступил со счетом 1:2.

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    • В РПЛ подопечные Марко Николича на выезде проиграли «Сочи» (1:2), а в ЛЧ вырвали очко у «Атлетико», пропустив в первом тайме, но сравняв 7 минут спустя благодаря пенальти.

    В последних матчах «Локомотив» был вдевятером на выезде разгромлен «Динамо» (1:5), а затем дома вдесятером одолел «Арсенал» — 1:0.

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    • С 24 очком после 15 туров «Локомотив» идет на 8-м месте. Разница мячей 15-15, по 3 гола забили Федор Смолов и Антон Миранчук.

    Прогноз и ставки

    На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.23, на ничью — 6.30, а на победу «Локомотива»— 14.00.

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    «Атлетико» с 4 очками идет на 2-м месте в группе А, на 5 очков отставая от «Баварии». «Локомотив» с 2 очками идет 3-м, на балл опережая «Зальцбург».

    «Локо» в последние пару лет 6 раз играл с «Атлетико», ни разу не победив, но потерпев 4 поражения, в том числе и оба раза в Мадриде (0:2, 0:3). Прогнозируем, что «Атлетико» победит дома.

    «Локомотиву» вряд ли удастся отличиться в Мадриде. Интересны варианты для ставок ТМ 3,5 за 1.47 и «тотал Атлетико меньше 2,5» за 1,69. 0

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    «Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.82) на тоталы матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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