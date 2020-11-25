«Атлетико» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.82) на тоталы матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

Мадридский «Атлетико» примет московский «Локомотив» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 25 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Локомотив».

«Атлетико»

Стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов испортил Диего Симеоне настроение — «Атлетико» был разгромлен «Баварией» в Мюнхене со счетом 0:4.

Вернувшись домой, «Атлетико» обыграл на своем поле «Бетис» (2:0) в рамках примеры, а потом во 2-м туре ЛЧ не без труда справился с «Зальцбургом» (3:2), вырвав победу в концовке.

Затем «матрасники» на выезде победили «Осасуну» (3:1) в Примере, а в 3-м туре ЛЧ потеряли очки в Москве, сыграв вничью с «Локомотивом» — 1:1

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последних матчах «Атлетико» на своем поле разгромил «Кадис» (4:0) и одолел «Барселону» со счетом 1:0.

С 20 очками после 8 туров Примеры «матрасники» идут на 2-м месте. Разница мячей 18-2, по 5 голов забили Жоау Феликс и Луис Суарес, который не сыграет из-за коронавируса.

«Локомотив»

В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» на выезде сыграл вничью с австрийским «Зальцбургом» (2:2), открыв счет, пропустив дважды и сумев отыграться.

Затем «Локо» внезапно на своем поле уступил «Ротору» (1:2) в рамках РПЛ, зато во втором туре ЛЧ оказал дома уверенное сопротивление «Баварии», хотя в итоге и уступил со счетом 1:2.

В РПЛ подопечные Марко Николича на выезде проиграли «Сочи» (1:2), а в ЛЧ вырвали очко у «Атлетико», пропустив в первом тайме, но сравняв 7 минут спустя благодаря пенальти.

В последних матчах «Локомотив» был вдевятером на выезде разгромлен «Динамо» (1:5), а затем дома вдесятером одолел «Арсенал» — 1:0.

С 24 очком после 15 туров «Локомотив» идет на 8-м месте. Разница мячей 15-15, по 3 гола забили Федор Смолов и Антон Миранчук.

Прогноз и ставки

На победу «Атлетико» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.23, на ничью — 6.30, а на победу «Локомотива»— 14.00.

«Атлетико» с 4 очками идет на 2-м месте в группе А, на 5 очков отставая от «Баварии». «Локомотив» с 2 очками идет 3-м, на балл опережая «Зальцбург».

«Локо» в последние пару лет 6 раз играл с «Атлетико», ни разу не победив, но потерпев 4 поражения, в том числе и оба раза в Мадриде (0:2, 0:3). Прогнозируем, что «Атлетико» победит дома.

«Локомотиву» вряд ли удастся отличиться в Мадриде. Интересны варианты для ставок ТМ 3,5 за 1.47 и «тотал Атлетико меньше 2,5» за 1,69. 0