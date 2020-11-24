«Ренн» — «Челси». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября 2020 года

«Ренн»
«Ренн» в первых трех турах групповой стадии Лиги чемпионов набрал всего одно очко и делит третье-четвертое место с «Краснодаром», с которым будет бороться за ЛЕ.
Этот единственный пункт «бретонцы» заработали в первом круге турнира, сыграв вничью на своем полек как раз с российским коллективом со счетом 1:1. После этого они поочередно на выезде уступили 0:1 «Севильи» и 0:3 «Челси».
В прошедшие выходные «красно-черные» проиграли дома «Бордо» (0:1) в чемпионате Франции. Это был уже третий подряд их проигрыш, где они даже не забивали. В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» идет седьмым.
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Отметим, что из восьми последних поединков во всех турнирах он выиграл всего один и потерпел пять поражений. И только в одной игре в этот период «Ренн» забил больше одного мяча.
«Челси»
У «Челси» после первого круга группового этапа Лиги чемпионов на счету находится семь очков и он делит первое место с «Севильей».
Начали лондонцы этот розыгрыш с домашней мировой 0:0 с испанцами, после этого они одержали две разгромные виктории, одолев 4:0 в гостях «Краснодар» и 3:0 дома предстоящего противника.
Накануне этой игры, «синие» обыграл в чемпионате Англии «Ньюкасл» на выезде со счетом 2:0. Эта виктория стала для них пятой подряд во всех турнирах, где они пропустили лишь один гол. В АПЛ коллектив Лэмпарда идет третьим.
А беспроигрышная серия «пенсионеров» состоит из девяти встреч. В этот удачный отрезок клуб из Лондона выиграл шесть раз и трижды сыграл вничью. При этом в семи этих играх он оставлял свои ворота на замке.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Челси» предлагают — 1.80.
На викторию «Ренна» дают — 4.78, ничья оценена — в 4.04.
«Ренн» не забивал в трех своих последних матчах, но на матч Лиги чемпионов у команды будет запредельный настрой. Так что ждем хотя бы гол от «бретонцев», даже несмотря на надежную оборону «Челси».
Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0