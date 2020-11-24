ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.63) и ставки на футбол 24 ноября 2020 года

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет дома с «РБ Лейпциг». Встреча, которая пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» 24 ноября, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «РБ Лейпциг».

ПСЖ

У ПСЖ после первого круга групповой стадии Лиги чемпионов всего три очка в активе и коллектив делит третье место с «Истанбул ББ», отставая от первых двух позиций на на три балла.

Эти пункты «сине-красные» набрали как раз в игре с турецкой командой, обыграв ее в гостях 2:0, а также они на домашнем поле проиграли «Манчестеру Юнайтед» (1:2), и в гостях уступили «РБ Лейпциг» (1:2).

В чемпионате Франции «столичные» турнирную таблицу возглавляют, однако в минувшем туре они прервали свою 8-матчевую победную серию в первенстве, потерпев гостевое фиаско от «Монако» (2:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Отметим, что сейчас у ПСЖ 17-матчевая бескомпромиссная серия, где было 11 побед и шесть поражений. В Лиге чемпионов клуб из Парижа проиграл три из четырех последних матчей.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» за первые три тура чемпионской лиги набрал шесть очков и делит первое место с «Манчестер Юнайтед», а дуэт преследователей опережает на три пункта.

«Быки» в текущей компании ЛЧ гостях крупно проиграли «МЮ» со счетом 0:5, но на своей территории одолели «Истанбул ББ» (2:0) и предстоящего соперника (2:1).

В немецкой Бундеслиге же команда находится на четвертом месте, отставая всего на два балла от первой позиции. На выходных «красно-белые» на выезде поделили очки с «Айнтрахтом» (1:1).

Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» проиграл всего два из 13 предыдущих матчей во всех турнирах. Оба этих фиаско были на выезде (одно в БЛ, другое — в ЛЧ).

Эти коллективы провели три очных поединка, в которых два раза виктории доставались «Лейпцигу» и раз побеждал ПСЖ.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.63.

На викторию «РБ Лейпциг» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.58.

Парижанам для продолжения борьбы за выход в 1/8 турнира в предстоящем матче во что бы не стало необходимо брать три очка. Прогнозируем, что французы смогут дома обыграть немцев. 0