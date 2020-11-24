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    Парижане догонят «быков» в турнирной таблице?

    ПСЖ — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.63) и ставки на футбол 24 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «РБ Лейпциг»
    Килиан Мбаппе
    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ сыграет дома с «РБ Лейпциг». Встреча, которая пройдет в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» 24 ноября, начнется в 23:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 24 Ноября 2020 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 5.10
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    ПСЖ

    У ПСЖ после первого круга групповой стадии Лиги чемпионов всего три очка в активе и коллектив делит третье место с «Истанбул ББ», отставая от первых двух позиций на на три балла.

    Эти пункты «сине-красные» набрали как раз в игре с турецкой командой, обыграв ее в гостях 2:0, а также они на домашнем поле проиграли «Манчестеру Юнайтед» (1:2), и в гостях уступили «РБ Лейпциг» (1:2).

    В чемпионате Франции «столичные» турнирную таблицу возглавляют, однако в минувшем туре они прервали свою 8-матчевую победную серию в первенстве, потерпев гостевое фиаско от «Монако» (2:3).

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    Отметим, что сейчас у ПСЖ 17-матчевая бескомпромиссная серия, где было 11 побед и шесть поражений. В Лиге чемпионов клуб из Парижа проиграл три из четырех последних матчей.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» за первые три тура чемпионской лиги набрал шесть очков и делит первое место с «Манчестер Юнайтед», а дуэт преследователей опережает на три пункта.

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    • «Быки» в текущей компании ЛЧ гостях крупно проиграли «МЮ» со счетом 0:5, но на своей территории одолели «Истанбул ББ» (2:0) и предстоящего соперника (2:1).

    В немецкой Бундеслиге же команда находится на четвертом месте, отставая всего на два балла от первой позиции. На выходных «красно-белые» на выезде поделили очки с «Айнтрахтом» (1:1).

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    • Стоит отметить, что «РБ Лейпциг» проиграл всего два из 13 предыдущих матчей во всех турнирах. Оба этих фиаско были на выезде (одно в БЛ, другое — в ЛЧ).

    Эти коллективы провели три очных поединка, в которых два раза виктории доставались «Лейпцигу» и раз побеждал ПСЖ.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ предлагают — 1.63.

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    На викторию «РБ Лейпциг» дают — 5.45, ничья оценена — в 4.58.

    Парижанам для продолжения борьбы за выход в 1/8 турнира в предстоящем матче во что бы не стало необходимо брать три очка. Прогнозируем, что французы смогут дома обыграть немцев. 0

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