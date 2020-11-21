«Борнмут» — «Рединг». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Чемпионшипа 21 ноября 2020 года

В субботу, 21 ноября, в 12-м туре английского Чемпионшипа «Борнмут» на своем стадионе «Виталити» сыграет с «Редингом». Встреча начнется в 15:30 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Рединг».

«Борнмут»

«Борнмут», который по итогам прошедшего сезона покинул Премьер-лигу, рангом ниже пока делает все, чтобы вернуться в дивизион сильнейших.

После 11-ти сыгранных туров в рамках Чемпионшипа «вишни» набрали 20 баллов и идут четвертыми в турнирной таблице, отставая от лидера всего на два очка.

В текущем сезоне коллектив потерпел только одно фиаско, уступив тур тому назад в гостях «Шеффилд Уэнсдей» (0:1). Также было одержано пять побед и пять матчей закончились вничью. В своем последнем сыгранном поединке состоялась выездная виктория над «Бирмингемом» — 3:1.

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В текущем первенстве «Бормут» на своей территории еще не знал горечи поражений, выиграв три игры при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных — 6:3.

«Рединг»

«Рединг», финишировавший в прошлом розыгрыше Чемпионшипа в середине турнирки, недалеко от зоны вылета, в новом первенстве является пока лидером.

«Бисквиты» блестяще стартовали, одержав семь побед при одной мировой в восьми первых турах чемпионата, забив за этот период 15 мячей, а пропустив всего три.

Однако последние три встречи «роялисты» провели весьма неудачно, проиграв на выезде 2:3 «Ковентри», а также на своей территории «Престону» и «Сток Сити» (по 0:3).

В гостях в текущем первенстве «Рединг» добыл три виктории, раз сыграл вничью и раз уступил, разница забитых и пропущенных составляет 10:6.

Последний раз эти клубы играли между собой в 2016 году, когда в товарняке расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 1.80, победа «Рединга» — 4.66, ничья — 3.76.

После удачного старта «Рединг» в последнее время сильно сдал, однако забить недавнему представителю АПЛ вполне может, впрочем, как и пропустить.

Наш прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0